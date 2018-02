Politi anholder 27-årig for at sætte ild på egen lejlighed

Bente har netop overstået sin del af en operation og har omhyggeligt forklaret sine kolleger på operationsstuen, hvordan hun har udført opgaven. Da hun vender sig om for at trække sine plastikhandsker af, taler kollegerne om det rod, hun har efterladt. De griner. Og en af dem siger, at de hellere må vente med at kritisere Bentes arbejde, til hun er gået. Så griner de lidt mere.

Sådan lyder et eksempel på det, som organisationspsykolog Mille Mortensen kalder »nedgørende drillerier« blandt læger og sygeplejersker i hospitalsverdenen. Bente er et fiktivt navn, men episoden har fundet sted i virkeligheden. Gennem fem måneders feltarbejde som del af et forskningsprojekt på Rigshospitalet har Mille Mortensen undersøgt, hvilke mekanismer der skaber mobning. Konklusionen er, at mobning er en del af hverdagen for mange læger og sygeplejersker.

»Mobningen er ofte pakket ind i humor, og de bruger humoren til at hæve sig på andres bekostning med nedgørende drillerier. Humoren har altid en branddør, fordi afsenderen kan sige, at det bare er for sjov«, siger Mille Mortensen.

Mobningen opstår ud af en kultur på arbejdspladsen, hvor rollen som mobber og offer flytter rundt blandt medarbejderne. Den form for arbejdsmiljø er ikke unik for netop hospitaler – det kunne lige så godt være foregået i andre brancher.