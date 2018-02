Regeringen udflytter fond til Frederikshavn uden at have fået lov Lønmodtagernes Garantifond flyttes til Frederikshavn, selv om regeringen ikke har magt til det. Bestyrelsen bøjer sig – og sælger ATP’s uafhængighed, siger eksperter.

Regeringen har gjort regning uden vært ved at flytte Lønmodtagernes Garantifond (LG) fra Hillerød til Frederikshavn. Således har beskæftigelsesministeren ingen formel magt over LG, der ifølge lovgrundlaget er en selvstændig og selvejende institution, som endda er selvfinansieret via løbende bidrag fra de private arbejdsgivere.

LG administreres ved lov af ATP fra hovedsædet i Hillerød. Men de 21 privatansatte i LG, som hjælper danskerne, når private firmaer går konkurs, må nu alligevel læse jobopslag med deres egne stillinger til besættelse i Nordjylland.

Hvordan hænger det sammen?

»For mig at se har regeringen ingen magt over, hvor LG skal være placeret. Det er en beslutning, der alene kan træffes af ATP’s og LG’s bestyrelse eller repræsentantskab. Og der kan beskæftigelsesministeren ikke diktere, hvad de skal mene«, siger Bo Lauritzen, konkursretsadvokat og medforfatter til bogen ’Lov om Lønmodtagernes Garantifond’.

ATP’s og LG’s bestyrelse er den samme og består af spidserne fra lønmodtager- og arbejdsgiverside. De er forpligtet via vedtægterne til at varetage LG’s og ATP’s interesser og specifikt sikre »effektive former for virksomhedsstyring« og »god administrativ praksis«.

Ingen medarbejdere tager med til Frederikshavn, og udflytningen vil medføre et kvalitetstab og ekstraomkostninger. Alligevel valgte forretningsudvalget at tage regeringens beslutning »til efterretning« og eksekvere den øjeblikkeligt. Ifølge centrale kilder ud fra en pragmatisk tilgang om, at en åben konfrontation vil give bagslag, og at et politisk flertal alligevel ville trumfe planen igennem ved lov.

»Realiteten er, at bestyrelsen ikke har ønsket at modsætte sig et politisk ønske, selv om det indebærer en forringelse af administrationen. Og det er et skråplan, fordi man får en dårligere administration af LG, end man ellers ville have haft. Når ATP-ordningen er meget effektiv, skyldes det, at man kan tilrettelægge administrationen uden forskellige politiske hensyn. Man giver køb på ATP’s og LG’s selvbestemmelse for at behage et politisk ønske«, siger Bo Lauritzen, partner i SJ Law.

Politiken talte første gang med ATP-formand Jørgen Søndergaard mandag:

Ligger beslutningskompetencen ikke i bestyrelsen?

»Det er et godt spørgsmål. Da vi fik orientering om, at det her var regeringens plan om udflytning, besluttede ATP’s (og LG’s, red.) forretningsudvalg, at det tog vi til efterretning«.

Politiken har forsøgt at få LG’s øvrige bestyrelse og repræsentantskab i tale. Men hverken LO, DA, DI, eller Dansk Erhvervs repræsentanter vil kommentere, hvad deres organisationer mener.

Onsdag gik Jørgen Søndergaard af som planlagt. Forinden blev der afholdt bestyrelsesmøde, og her blev det formelt vedtaget »at tage regeringens ønske til efterretning«, siger Søndergaard, »under den vigtige forudsætning, at staten må betale alle de merudgifter, der er forbundet med at træffe beslutning om at udflytte LG«.

Det er ikke noget, vi har opfundet. Det er et ønske, som kom fra regeringen Jørgen Søndergaard, ATP-formand

Er vi enige om, at det ikke var jeres idé?

»Det er ikke noget, vi har opfundet. Det er et ønske, som kom fra regeringen«.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen mener, at ATP-bestyrelsen har svigtet sin opgave: »Med den beslutning er den politiske uafhængighed slut«.

Politiken har spurgt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om han mener at have ret til at bestemme LG’s og ATP’s placering, og hvordan det hænger sammen med deres uafhængighed:

»ATP har imødekommet planen om at flytte LG til Frederikshavn. Det er jeg glad for. Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at det generelt ved lov kan besluttes af et flertal i Folketinget, hvor en offentlig opgave skal løses«.