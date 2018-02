Slut med klapjagten på de syge: Kommunen skal have en »realistisk« plan Syge må ikke længere sendes i årelang aktivering, før kommunen i det mindste har en ’realistisk’ plan for bedring af arbejdsevnen.

Tenna Skjoldan forstod ikke kommunens plan med hende.

Fra sin bopæl i Kalundborg blev hun dagligt transporteret til Nykøbing Sjælland til et værested, hvor der efter hendes opfattelse ikke skete meget andet, end at hun skulle hygge sig med andre ledige. Men der var ret tomt. Tiden gik med at drikke lidt kaffe, og så gik turen hjem til Kalundborg igen.

Det var et led i et ressourceforløb, som hun af kommunen var blevet sendt ud i efter en arbejdsulykke i 2011, som ødelagde hendes ryg. På trods af kroniske smerter, flere operationer og lægeerklæringer om manglende arbejdsevne fik hun nej efter nej til førtidspension.

Et helvede

»Det var et helvede. Jeg er ellers ikke den, der tuder, og jeg mener selv, at jeg har ben i næsen, men det sidste år skulle jeg have haft fred. Jeg tænkte alvorligt, at det måske var bedst, at jeg slet ikke var her, for jeg trak alle ned«.

Først i 2016 fik Tenna Skjoldan »endelig fred« i form af en pension, som hun fortalte Politiken for et år siden.

Den slags langtrukne udsigtsløse forløb skal stoppes nu.

Forligskredsen bag førtidspensionsreformen fra 2013 er blevet enig om at præcisere, at borgere ikke længere kan sendes i ressourceforløb, før kommunen har peget på, hvilken form for konkret hjælp der skal skabe »en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne«.

Ressourceforløb Ifølge gældende regler skal selv borgere »med en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen« have et langvarigt ressourceforløb, når »det ikke på forhånd kan anses for åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen«. Det vil politikerne bløde op ved at præcisere, at en forudsætning for et ressourceforløb er, at »kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne«. Vis mere

Og så skal det også stå klart, at man skal kunne få førtidspension uden nødvendigvis at have været gennem et langvarigt ressourceforløb først.

Det er 39-årige Tenna Skjoldan glad for at høre. Men hun er også skeptisk.

»Love fra Folketinget er tit skrevet kilometer væk fra virkeligheden i kommunerne. Hvis Folketinget ikke også sørger for, at kommunerne får klare retningslinjer for, hvordan de skal gøre, og samtidig får flere penge, så der bliver råd til at førtidspensionere flere, tror jeg desværre, at det er varm luft«.

Det skulle være omsorg

Da Mette Frederiksen som socialdemokratisk beskæftigelsesminister i 2012 præsenterede en reform med forbud mod at førtidspensionere mennesker under 40 år og samtidig indførte et nyt støttetilbud – ressourceforløb – i op til 5 år for at få syge tilbage i job, sagde hun, at »vi investerer i hjælp og støtte til sårbare mennesker«.

Det lød som omsorg.

Men mange har siden oplevet ressourceforløb som næsten endeløs kommunal tvangsaktivering i strid med speciallægeerklæringer om, at de syge ikke havde nogen arbejdsevne tilbage. En undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesministeriet har vist, at nogle kommuner er langt mere restriktive med at tildele førtidspension end andre.

Det får beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til i forbindelse med den nye aftale at konkludere, at »mennesker er blevet sendt i ressourceforløb, som de slet ikke burde være i«.

Men det skal være slut, »hvis man på forhånd kan se, at det ikke giver mening«, siger ministeren, der dog fastholder det oprindelige fokus.