Fra 98 til 19 på to år: Fire ud af fem asylcentre er lukket siden 2016

I disse dage er det en dårlig ide at spise på en af de mange gaderestauranter i Thailands hovedstad, Bangkok. Det er heller ikke godt at dyrke udendørs sport eller at lade børn og ældre opholde sig uden for.

En tæt sky af smog har lagt sig over byen, og meteorologer advarer om, at skyen risikerer at blive hængende måneden ud.

Torsdag morgen var smoggen så tæt, at Bangkoks skyskrabere dårligt kunne ses i tågen.

På gaden valgte mange at bære maske for ansigtet i et forsøg på at undgå, at forureningen satte sig som en tør, brændende hoste i halsen.