Stærk verdensøkonomi sender dansk eksport på himmelflugt

Den globale økonomi kører på fuld tryk, og det giver ordrer i bøgerne til danske virksomheder fra udlandet. Det sendte eksporten op, hvilket er afgørende for dansk økonomi.

Mens andre, større lande i højere grad kan nøjes med at handle med sig selv, så er Danmarks lille, åbne økonomi afhængig af at kunne sælge til udlandet.

»Dybest set går det godt for verdensøkonomien, ikke bare i Europa, men også ude i den store verden«.

»Det er eksempelvis solide stigninger i eksporten til lande som Rusland og Brasilien, der er på vej tilbage efter at have oplevet dybe recessioner«, siger cheføkonom i Jyske Bank Niels Rønholt.

Ifølge Danmarks Statistik steg eksporten i 2017 med 4,1 procent. Ifølge Jyske Banks opgørelse, der medtager ting som skibe, fly og brændstof, steg eksporten med 4,8 procent. Den største stigning siden 2011.

2011 var præget af, at verdensøkonomien tøede op, efter at finanskrisen havde sendt al aktivitet direkte i dybfryseren. Det ramte den danske økonomi hårdt.

»Eksporten er særdeles vigtig. Danmarks økonomi går på to ben: Privatforbrug og eksport«.

»Det vi forbruger selv, er nogenlunde lige så meget, som vi eksportere. Så hele forudsætningen for, at vi kan have et opsving, er, at det går godt for eksporten. Og det gør det nu«, siger Niels Rønholt.

Den store stigning i eksporten i 2017 forventer Jyske Bank dog ikke vil kunne holde takten fremover.

»Udsigterne er stadig gode. Der er ikke så meget, der taler for, at vækstbilledet skal ændre sig markant globalt«.

»Men jeg tror, at det bliver svært at få et helt lige så godt 2018, som vi har haft et 2017«.

»Amerikanske økonomi vil bremse op, og det vil sprede sig. Så 2017 bliver nok det bedste år i denne her omgang, det er mit bud«, siger Niels Rønholt.

ritzau