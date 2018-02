»Spillebulen er lukket af de arbejdsløse«

Vi spiser kage på arbejdet, når vi skal fejre noget. Man har kage med, når man har fødselsdag. Det er klart. Der tikker også en kagemail rundt, hvis man er kommet fra barsel, skal på ferie, har fået en pris eller afsluttet et studie. Det skal fejres.

En gang imellem, ret tit faktisk, er der kokoskager. Hos os signalerer kokos, at der er et barn i vente. Så det går som lynild gennem hele forskningscenteret, når der pludselige står et fad kokostoppe i kaffestuen, og man skal til at gætte på, hvem der er gravid. Vi er omkring 75 medarbejdere, så der er uger, hvor der er kage på menuen hver eneste dag. Men for at tilfældighedernes spil ikke skal ramme alt for hårdt og tørlægge en uge, har vi en aftale om, at der er hjemmelavet kage hver onsdag. Medarbejderne skiftes til at bage. Der er prestige i at levere en kage, der er så god, at man snakker om den næste dag, eller så flot, at den havner på Facebook eller Instagram.

Arrangementet minder mig om hende karrieremoren fra ’Kvinde på spring’, der til sin skræk opdager, at det er hendes barns tur til at have kage med i børnehaven. Der ser man hende så stå en sen aften i gang med at maltraktere en købetærte, så cellofanaftrykkene udglattes, og hun håber, at mormafiaen ikke opdager bedrageriet. Jeg har selv foretaget en snedig administrativ manøvre, så jeg undgår disse onsdag eftermiddage, hvor jeg helt sikkert ville blive taber i den lokale udgave af den store bagedyst.

Når man er placeret i segmentet for klimakteriesild, hvor tendensen til mavefedt tiltager, kan kageriet godt blive en stressfaktor, i hvert fald de dage, hvor man ikke lige har fået løbet om morgenen, er kommet til at tage bilen i stedet for cyklen og sådan set også har taget elevatoren. Men i Danmark er det socialt uacceptabelt at sige nej tak til kage. Det er en af de fejl, som udlændinge begår. De er vant til at arbejde hårdt, og så springer de kagen over. Men det er dårlig stil, skriver amerikanske Kay Xander Mellish i sin nye bog ’How to Work in Denmark’.