Forvandling til det bedre?

Lad mig begynde med, hvad jeg kan – altså det nærmeste.

Jeg beundrer de mennesker, som har ganske fjerne sager på deres intime lager og glade udtaler sig om det, de kun har en brøkdel af forstand på, og endnu mere beundrer jeg dem, som er sig det store ukendte land bevidst. Derfor søger de i årevis for at blive virkeligt kloge – det vil sige klogere.

Men sådan har jeg det desværre ikke. Jeg begynder derfor igen med min morfar.

Da han var tolv år gammel, blev han taget ud af skolen for at komme i lære som købmand. Købmanden boede inde i Horsens og var en flink og agtpågivende mand. Han var klar over, at drengen først var kommet i seng ved 23-tiden og ventede derfor humant med at vække ham, til klokken var fem. »Så står vi op, Jens«.

Der var en del sager, der skulle ordnes, før butikken åbnede, og købmanden var særligt opmærksom på et enkelt anliggende.

Det var sådan, at man kunne købe fint sand eller groft sand i butikken. To store sække stod på gulvet: Fint sand. Groft sand. Fint sand var lidt dyrere.

Min morfar skulle derfor begynde den mørke morgen med at skovle sand fra én sæk over i de to forskellige sække. Det var præcis det samme sand. Men det gjorde ingenting, der var aldrig nogen kunde, der klagede.

Sådan gik der et helt år, mens min morfars desperation voksede til tavs bitterhed.

»Jamen, sagde du det da aldrig?«, spurgte jeg. »Trængte du ikke til en forvandling?«. Men på det tidspunkt, i 1880’erne, tav de nederste i hierarkiet.

Nu iler vi 125år frem i tiden – (det kan man nemlig i litteraturen, herligt, man behøver ikke vente på de lange realiteter) – og i dag er forvandlingen til det bedre blevet et klippefast mantra, ikke bare i demokratier, men over hele verden. Hvert eneste tiltag, myndigheder foretager, er beregnet på at forandre en tilstand til en bedre tilstand. Polen, Ungarn, Tyskland, USA, Myanmar og Puerto Rico – det går fremad. Situationen kan have udviklet sig ilde og baglæns, men politikerens hensigt er altid at rette bedst muligt op på situationen. Sådan er det for eksempel med USA og vores forhold til præsident Donald Trump.

Han er under konstant overvågning, han kan ikke foretage sig det mindste, uden at verdenspressen følger med og debatterer ham og påviser hans diverse usandheder.

Hvis man nu skulle komme ham til livs – som det hedder – ville den bedste metode måske være at undlade at nævne ham. Det har den engelske skuespiller Stephen Fry foreslået i al desillusion – prøv at tie! Prøv at slette ham fra bladenes spalter og skærmenes opråb – lad ham synke ned i glemsel. Men tværtimod: selv i Danmark er der ’Verden ifølge Trump’, ’Trump uden spin’, og alle de vidløse forsøg på at modsige og afsløre ham. Det hjælper alt sammen hvem? – Trump. Nå, det var en digression.

Jeg fandt ved en tilfældighed forleden en digtsamling af Caspar Eric, der hedder ’Avatar’ – formentlig efter James Camerons film fra 2009, ’Avatar’. Det er en sci-fi film, som foregår på planeten Pandora, hvor mennesker ikke kan leve, med mindre de forvandler sig. Pandora var i øvrigt hende med æsken, hvorfra alle ulykker strømmede ud i verden.