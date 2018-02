Kvinde omkommer i lejlighedsbrand i Viborg

I de første fire måneder efter at den amerikanske skuespiller og komiker Robin Williams tog sit eget liv 11. august 2014, steg selvmordsraten i USA med 10 procent, skriver et forskerhold fra Columbia University i det videnskabelige online magasin PloS One.

»Der var en hurtig stigning i antallet af selvmord i USA i august 2014, og især selvmord som følge af kvælning der lignede Robin Williams' dødsårsag«, skriver et forskerhold der er ledet af David Fink.

David Fink og hans kolleger har set på antallet af selvmord i USA fra august til december 2014, altså godt fire måneder efter at Robin Williams hængte sig selv i sit soveværelse. Selv om stigningen i antallet af selvmord blev observeret på tværs af køn og aldersgrupper, var der den største stigning i antallet af selvmord blandt mænd og personer i alderen 30-44, skriver forskerne.

»Der er en stigning på godt 32 procent i selvmord som følge af kvælning i månederne efter Williams' død. Til sammenligning var stigningen i antallet af dødsfald som følge af alle andre selvmordsmetoder på tre procent«, skriver de.