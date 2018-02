Færre breve giver trecifret millionunderskud i PostNord

2017 var endnu et vanskeligt år for PostNord, der får færre og færre breve at dele ud.

Det dansk-svenske postselskab kom i 2017 endnu engang ud med et underskud, som dog er reduceret betydeligt i forhold til 2016.

Årsresultatet endte på minus 337 millioner svenske kroner, svarende til 252 millioner danske kroner.

Selv om de mange flere pakker, der skal bringes ud til e-handlende danskere og svenskere luner i regnskabet, så kunne det altså ikke opveje nedgangen i brevmængderne.

I Danmark blev der i 2017 sendt 18 procent færre breve, mens faldet i Sverige var mere beskedent med 7 procent.

Isoleret set var fjerde kvartal dog et lyspunkt, ikke mindst takket være black friday og julehandlen.

De resulterede i et overskud på 207 millioner svenske kroner takket være de mange pakker, der blev bragt ud.

PostNord var i store økonomiske problemer i 2017 og måtte have en håndsrækning fra den danske og svenske stat i form af ny kapital og reducerede krav til postbefordringen.

I Danmark venter man dog stadig på EU-godkendelse af den del af løsningen, der vedrører PostDanmark.

Først når den er på plads, kan man begynde med at reducere antallet af medarbejdere, skriver den svenske koncernchef Håkan Ericsson i en pressemeddelelse.

Post Danmark indvier i andet kvartal i år en helt ny pakke- og godsterminal i Køge på 25.000 kvadratmeter. Det bliver den største terminal i Danmark.

ritzau