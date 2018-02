27-årig tidligere underviser kendt skyldig i at lade sig hverve af Islamisk Stat

Et medlemskartotek, der blev fundet hos Islamisk Stat i Syrien, har nu fældet syv syrienkrigere i Danmark.

Retten i Glostrup kender en tidligere underviser hos det Islamiske Trossamfund i København skyldig i at have ladet sig hverve af Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Afgørelsen er den syvende og foreløbigt sidste i en række sager, som blandt andet bygger på et hemmeligt medlemskartotek fundet hos IS.

Blanketter i kartoteket afslører, at i hvert fald 17 personer med tilknytning til Danmark har meldt sig under de sorte faner.

I forbindelse med fredagens skyldkendelse fremhæver retsformanden, at netop kartoteket anses som et fældende bevis i sagen.

Nævningetinget finder det bevist, at den 27-årige tyrker ad to omgange sluttede sig til den væbnede gruppe.

Det første ophold varede halvanden måned og fandt sted i 2013. Året efter vendte manden tilbage og tilbragte cirka en måned i det krigshærgede land.

Under sagen har den tiltalte hævdet, at han i 2013 rejste til Syrien for at yde nødhjælp, og at han den anden gang ville tilslutte sig en gruppe, der kæmpede imod Islamisk Stat. Men den forklaring har retten valgt at forkaste.

»Vi finder det bevist, at han tilsluttede sig organisationen som kæmper, siger retsformanden. Den oplysning optræder også i de hemmelige papirer fra IS«.

Selv om formålet med de to rejser angiveligt var at kæmpe, finder retten det ikke bevist, at den 27-årige faktisk nåede at deltage i kamphandlinger.

Dog er der ifølge retten grund til at tro, at manden i hvert fald på den første rejse lod sig træne i brug af våben. På den anden rejse var formålet det samme, men retten er ikke sikker på, at træningen denne gang kom i gang.

Nævningetinget skal nu afgøre, hvordan forbrydelsen skal straffes. Ud over en fængselsstraf risikerer den 27-årige at blive udvist til Tyrkiet.

Foruden seks års fængsel kræver anklager Natalja Fryd Lindberg, at den tiltalte, der er født og opvokset i Danmark, udvises til Tyrkiet for bestandigt.

»Der er tale om hvervning og træning hos den mest uhyrlige terrororganisation«, siger anklageren.

Hun anser det desuden som en skærpende omstændighed, at manden vendte tilbage, efter at han én gang havde set, hvad Islamisk Stat stod for.

»Man er så dedikeret, at man vender tilbage efter at have været væk«.

Dommen i sagen ventes senere fredag.