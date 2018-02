Politolog om Jakob Engel-Schmidt-sag: »Partier har lettere ved at tilgive politiske skandaler end personlige. Måske burde det være omvendt«

Det er på denne knivsæg, alle partier udmåler skandaler på, mener han.

»Relationen mellem vælgerne og den valgte repræsentant, politikeren, er en tillidsrelation. Man behøver ikke være enig med det hele, endsige at have sat sig ind i de politiske spørgsmål, for man stemmer på dem, man har tillid til. Og politiske fightere som Støjberg har tendens til næsten at blive belønnet ved valg, fordi vælgeropfattelsen er, at hun vil kæmpe til sidste bloddråbe for dem. Med Jakob Engel-Schmidt er det omvendt – for kan vi nu stole på, han ikke går ud på toilettet og sniffer efter vælgermødet?«

Logikken kan synes paradoksal, eftersom Jakob Engel-Schmidt i sin korte karriere er blevet kendt som en dygtig og ordentlig politiker, der har en professionel tilgang til det politiske arbejde, mener Johannes Andersen.

»Han har kommunikeret en grundlæggende ordentlighed og evne til at være lydhør over for gode argumenter, måske endda i en næsten sjælden grad«. Andersen.

»Han er en god debattør, der lytter og forholder sig til de argumenter, han konfronteres med i en debat. Som politiker er det en god egenskab. Mange politikere er gode til at høre, men ikke til at lytte på deres modstandere«, mener Johannes Andersen.

Burde partiernes håndtering af skandaler være omvendt – at de straffede ringe politisk etos frem for ringe personlig etos?

»Ja, men det kan næppe være anderledes, for politik handler om magt. Og det er politiske partiers formål at søge den. Og derfor har partier lettere ved at tilgive politiske skandaler end personlige. Måske burde det være omvendt«.

Men hvad med vælgerleden?

De politiske skandaler føder debatten om politikerlede, som er øget markant i Danmark i det 21. århundrede. Johannes Andersen mener dog ikke, at den politiske habitus er ringere i dag end tidligere.

»Der var også banditter i politik for 20-30 år siden. Det er dem, der er indpiskere og sørger for kæft, trit og retning i gruppen, for der er altid fnidder af den her karakter. Men for 20-30 år siden nåede meget af det aldrig i medierne. Jeg tror mere, det handler om, at det politiske spil er mere transparent i dag«, siger han og tilføjer:

»Dermed vil jeg også mene, den politiske moral er afhængig af medietilstedeværelsen«.