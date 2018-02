Selvejende fonde skal være med til at betale for regeringens udflytning Det er uklart, hvilke vilkår de privatansatte i regeringens seneste udflytning kan se frem til.

Fodboldspillere, spejdere og koncertgængere. Alle har de gavn af de forbedringer af anlæg og faciliteter, som midler fra Lokale- og Anlægsfonden hvert år uddeler.

Det er en såkaldt offentlig selvejende institution, men de 14 ansatte er privatansatte og har altid opfattet fonden som uafhængig af Kulturministeriet og den øvrige regering. Derfor kom det da også som lidt af et chok for medarbejderne på Holmen, at de med et pennestrøg pludselig skulle udflyttes til Nyborg på Fyn som en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

»Vi har altid oplevet en meget stor respekt for armslængdeprincippet, og det gjorde regeringens beslutning endnu mere overraskende. Vi havde slet ikke opfattet det som en mulighed«, siger Esben Danielsen, fondens direktør.

Han står nu over for en række omkostninger, som regeringen har tvunget ned over Lokale- og Anlægsfonden, og som risikerer at blive ret så betragtelige. Der er flytteomkostninger. Fonden må bruge penge på dobbelthusleje på grund af en uopsigelig lejekontrakt i København. Og de enkelte medarbejdere er på grund af deres status som privatansatte som udgangspunkt ikke dækket af vilkårene for de statsansatte, som bliver ramt af udflytningen, lyder det fra direktøren. Arbejdspladsen har dog ud fra en rimelighedsbetragtning besluttet sig for at følge Moderniseringsstyrelsens vilkår. Men hvor stor en del af ekstraomkostninger, staten vil dække, er stadig uafklaret.

Privat udflytning Regeringen har med sin plan ’Bedre Balance II’ besluttet at flytte og etablere 4.000 statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden og »ind i landet«. Men ikke alle er statsjobs. Mindst 87 er private arbejdspladser ifølge Politiken Research. Lønmodtagernes Garantifond og Lønmodtagernes Fond for Tilgode havende Feriemidler, som drives af ATP, er eksempler på dette. Det samme er HMN Naturgas A/S, Lokale- og Anlægsfonden og Miljømærkning Danmark.

»Vi har fået en udmelding fra Kulturministeriet om, at intentionen er, at der bliver dækket omkostninger, men at vi ikke kan forvente fuld dækning. Vi skal allerede snart komme med et overslag til vores omkostninger, men det er jo en superkompliceret opgave på et tidspunkt, hvor vi ikke præcis ved, hvor vi kommer til at bo i Nyborg«, siger Esben Danielsen.

De mange millioner kroner, Lokale- og Anlægsfonden hvert år uddeler til eksempelvis at forny idrætsanlæg rundt om i Danmark, kommer ikke fra finansloven, men fra Danske Spils udlodningsmidler. Når fonden selv skal ind og dække de ekstraordinære udgifter, vil det ramme idræts- og fritidslivet.

»Vi bruger jo hver en krone, vi kan dele ud, til projekter som spejderhytter eller håndboldbaner, så derfor er der selvfølgelig færre projekter, der kan få støtte. Jeg kan simpelthen ikke svare på, hvor voldsomt det er. Jeg har også måttet melde til vores bestyrelse, at vi ganske enkelt ikke ved det endnu«, siger Esben Danielsen.

Rasmus Kristian Feldthusen, som er juraprofessor ved Københavns Universitet, vurderer, at »bestyrelsen jo er skakmat«. Det står godt nok i fondens vedtægter, at den skal ligge i København, men samtidig er det også indskrevet, at kulturministeren kan ændre i vedtægterne.

»Så nu bliver de penge, der stammer fra udbytter fra danskernes spil og lotteri, brugt til delvis at finansiere udflytningen af fonden som led i ’Bedre Balance II’ fremfor fondens formål«, bemærker professoren, som er ekspert i fonde og selvejende institutioner og medlem af Komitéen for god Fondsledelse.

Det var ikke kun de privatansatte i Lokale- og Anlægsfonden, der blev overraskede, da de fandt deres arbejdsplads på regeringens kort over statslige arbejdspladser, som skal udflyttes.

I den første udflytningsplan stod der eksplicit, at regeringen ikke ville røre ved institutioner, som ikke var en del af »den statslige styringskæde« eller var selvejende eller selvstændige offentlige virksomheder. Det hensyn blev droppet med ’Bedre Balance II’, hvor Politiken Research har fundet frem til mindst 87 privatansatte, der nu skal udflyttes som »statsansatte«.

I regeringens nye plan fremgår det, at alle medarbejdere, der ikke vælger at flytte med deres udflyttede arbejdsplads, kan regne med at få op til 25.000 kroner til kurser, som ruster dem til at kunne komme videre på arbejdsmarkedet – det er 10.000 kroner mere end det, der blev afsat i den forrige runde, har innovationsminister Sophie Løhde (V) fremhævet ved flere lejligheder. Og Politiken har de seneste dage forsøgt at få afklaret, om de berørte medarbejdere alle kan regne med at blive tilbudt de samme vilkår som de statsansatte.