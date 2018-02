Ny brugerbetaling for danskundervisning: »Hvorfor er det os, der arbejder, der skal betale?« Udenlandske lønmodtagere skal selv betale for deres danskuddannelse, har regeringen og DF besluttet. Det undrer Monika Tosheva Raynova og Ventsislav Raynov fra Bulgarien.

Rundt om tre borde sidder en gruppe mennesker og lytter koncentreret, mens en stemme langsomt og tydeligt læser op:

»Manice møder sine venner i parken for at spille fodbold. De spiller i to gange 30 minutter«.

Stemmen i højtaleren forsvinder, og rundt om bordene begynder folk at kigge ned på deres papir med en række små billeder.

»Når I har fundet det rigtige billede, så skal I skrive de ord, I kender, ud for billedet. Altså bare stikord. Ved I hvad stikord er?« spørger underviseren.

Nogle ryster på hovedet, de kender ikke det danske ord. Efter en kort forklaring kommer stemmen i højtaleren igen.

»De har spillet de første 30 minutter, og det er tid til at holde en pause. Det er en god dag i dag. Vejret er godt, og alle smiler«.

Ikke alle skal betale

Men det er ikke alle i lokalet, der smiler, da underviseren forklarer, at de nu selv skal til at betale for deres danskuddannelse. Indtil nu har det været gratis, men en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder, at udlændinge, der er selvforsørgende, fra 1. juli 2018 skal betale 2.000 kroner for hvert modul de tager på danskuddannelsen.

Det føles ikke godt, når du ikke kan kommunikere med andre mennesker Monika Tosheva Raynova

Ved ét af bordene sidder Monika Tosheva Raynova og hendes mand Ventsislav Raynov. De kom fra Bulgarien for to år siden og har arbejdet siden første dag, de kom til Danmark. De gør rent syv dage om ugen, nogle dage både før og efter danskundervisningen, og de kan ikke helt forstå, hvorfor de skal til at betale.

»Det er ikke det, at vi skal betale. Det gør vi, hvis det er nødvendigt. Men vores spørgsmål er: Hvorfor er det os, der arbejder, der skal betale? Når vi betaler skat, betaler vi også for de andres undervisning, og så skal vi betale oveni. Hvorfor skal de andre ikke betale? De får penge fra kommunen, og så er alt gratis for dem«, siger Monika Tosheva Raynova og kigger lidt opgivende på Ventsislav.

Foto: Heidi Skibsted Det er vigtigt for Mubashir Mohammed at forbedre sit danske sprog, og han håber på, at det vil forbedre hans jobmuligheder.

Men ingen af dem kan forestille sig at stoppe med danskundervisningen.

»Hvis vi vil bo i Danmark, så bliver vi nødt til at lære dansk. Vi kan ikke bo her uden at kunne sproget. Vi vil lære det, for at kunne tale med menneskene her. Det føles ikke godt, når du ikke kan kommunikere med andre mennesker«, siger Monika Tosheva Raynova.

Ødelægger motivationen

I undervisningslokalet ved siden af sidder Mubashir Mohammed. Han deltager i danskundervisning på et lidt højere niveau. Han kan heller ikke forstå, hvorfor det netop er ham, der skal til at betale for undervisningen.

»Det er som om, at de, der ikke arbejder, får alle fordelene, og dem, der arbejder hårdt, bliver ikke motiveret. De, der ikke tror på at blive hjemme og få sociale ydelser, får nye udfordringer eller begrænsninger«, siger Mubashir Mohammed.