Økofond køber sin anden gård på Samsø Fonden har købt gård nummer to og har kig på en tredje. Udviklingen forløber som planlagt, men tempoet er ikke så højt som ønsket.

Det går fremad med det økologiske landbrug på Samsø, der er kendt for kartofler, frugt og grønt. Det går bare ikke så hurtigt, som folkene bag foreningen Økologisk Samsø havde tænkt sig, da de for fem år siden stiftede foreningen.

Men nu har datterselskabet Samsø Økojord købt gård nummer to og fundet et ungt forpagterpar til den. Selskabet, som er ved at rejse flere penge, har kig på en tredje, større gård på øen, og et slagtehus er også blevet realiseret, fortæller bestyrelsesmedlem i Økologisk Samsø, Thorkild Ljørring Pedersen. Han er også blandt initiativtagerne til projektet.

»Det er gået langsommere end ventet, men ellers det går faktisk efter planen«, siger Thorkild Ljørring Pedersen.

Formålet med fonden er at fremme omlægning til økologi på Samsø, som har haltet noget efter på det område.

De unge skal have en chance

Samtidig vil fonden gerne bidrage til at holde liv og arbejdspladser på landet og undgå, at mindre gårde altid bliver opslugt af større.

Fonden vil give unge landmænd en chance for at komme i gang. Det er svært at rejse den nødvendige kapital til at overtage en gård, men forpagtningsmodellen giver dem mulighed for at så skub i en produktion uden at gældsætte sig til op over skorstenen.

Samsø Økojord købte den første gård i 2016. Det er en lille gård, der satser på produktion af frugt, grønt og æg. Det unge par, der overtog forpagtningen 1. januar, fortæller til Maskinbladet, at de har kunnet nøjes med en startkapital på 600.000 kroner. På længere sigt håber de at kunne udvide med får eller køer.

Planer om et mejeri

Det passer fint i Økologisk Samsøs strategi.

»Den konventionelle animalske produktion er ved at uddø på øen. Derfor har vi taget initiativ til et slagtehus, og projekt om et mejeri er på vej«, siger Thorkild Ljørring Pedersen.

Slagtehuset har eksisteret i et års tid i lejede lokaler. For øjeblikket er der et begrænset antal slagtedage om året, fordi der er så få dyr, men forventningen er, at der efterhånden vil komme en del flere.

1. april overtager Samsø Økojord gård nummer to. Hvis aktieemissionen, der løber til udgangen af denne måned og sigter på at rejse 7 millioner kroner, kommer i mål, bliver der råd til en tredje, større gård, oplyser Thorkild Ljørring Pedersen.

Man skal købe for mindst 10.000 kroner. Ved den første aktieemission for to år siden var det mindste beløb 100.000 kroner. Der er investorer fra hele landet. Aktierne finansierer en tredjedel af opkøbene, men resten lånefinansieres.

Mindre økologi end landsgennemsnittet

I dag udgør det økologiske areal 5,5 procent af landbrugsjorden på Samsø. Det er stadig lavere end landsgennemsnittet, men mere end en fordobling i forhold til 2016.

På landsplan findes Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, stiftet af Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening. Den har netop rejst godt 26 millioner kroner gennem en aktieemission. Målet var 30 millioner.