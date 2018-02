Kronprinsen besøgte fredag aften prins Henrik på hospitalet Efter melding fra Kongehuset om prins Henriks forværrede tilstand hoppede kronprins Frederik på et fly fra Sydkorea til København for at besøge sin far på Rigshospitalet fredag aften. Den afbrudte rejse og de mange besøg vidner om, at situationen er alvorlig, siger flere eksperter.

Kronprins Frederik landede fredag aften Københavns Lufthavns og besøgte kort tid efter prins Henrik på Rigshospitalet i København sammen med kronprinsessen og dronningen. Det oplyser Kongehuset til Politiken.

Fredag morgen meddelte hoffet, at prins Henriks tilstand var »alvorlig forværret», og det fik kronprins Frederik til at hoppe på det første fly hjem fra de vinterolympiske lege i Sydkorea for at se sin far.

I løbet af fredagen besøgte både kronprinsesse Mary, prins Christian og prinsesse Isabella den sygdomsramte prins. Fredag eftermiddag kom prins Joachim på besøg med sine ældste sønner, prins Felix og prins Nikolai. Kort tid efter ankom også dronning Margrethe.

Ingen fra kongefamilien har ønsket at tale med medierne i forbindelse med deres besøg på hospitalet.

Prins Henriks franske franske familie har dog bekræftet over for BT, at de endnu ikke på vej mod Danmark for at aflægge prinsen et besøg.

Ifølge flere eksperter vidner de mange gæster om, at situationen er alvorlig.

»Der er en masse små tegn, der tegner et billede af, at det er en usædvanlig og alvorlig situation. Det er ikke bare en helt almindelig hverdagssygdom, vi har tale om her«, siger kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen til Berlingske.

Lørdag morgen er der ingen nye oplysninger om prins Henriks tilstand.

Oplysningerne om prinsens sygdom kommer efter, han siden slutningen af januar har været indlagt efter et besøg i Egypten. I følge Kongehuset er der fundet en tumor i venstre lunge, der dog viste sig at være godartet.

For en en uge siden oplyste Kongehsuet, at »Prins Henrik vil i dag blive overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion«.

»Efter endt behandling vil hans kongelige højhed tage ophold på Fredensborg Slot«

Men behandlingen nåede aldrig så langt, før Kongehuset fredag offentliggjorde, at prinsens tilstand nu er forværret. Kongehuset ønsker dog ikke at oplyse, hvad forværringen i prinsens tilstand skyldes.

Det er mindre end et år siden, at prins Henrik blev opereret på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her var han indlagt i cirka en uge, efter han havde fået foretaget en ballonudvidelse i højre lyske som følge af åreforkalkninger. En måned senere blev han igen indlagt på Rigshospitalet i København. Prinsen blev behandlet medicinsk efter operationen i Skejby. Her var han også indlagt omkring en uges tid.

De mange sygdomsforløb kommer i kølvandet på, at Kongehuset i efteråret meldte ud, at prins Henrik lider af demens.