Afgift hindrer privatboliger i ghettoer

Ghettoområdet Tingbjerg.

Den private ejendomsudvikler Innovater har købt torvet af et alment boligselskab og river erhvervsbygninger ned til fordel for private familieboliger plus beboerlokale, værested for seniorer, fælleshaver og et butikscenter.

De almene boligselskaber i Tingbjerg har ønsker om at få bygget ikke færre end 1.000 private boliger mellem de almene boligblokke som led i en plan, der skal gøre den isolerede bydel mere varieret og åbne den mod omgivelserne.

Jens Elmelund, direktør i boligselskabet KAB, der er administrationsselskab for Tingbjergbyggerierne, støtter Frank Jensens ønsker til regeringen

»Tillægskøbesummen er en barriere i forhold til at sælge jord til boligudviklere, for den fører naturligvis til en forhøjelse af grundprisen. Ofte er det ret usikkert, hvor meget tillægskøbesummen bliver, og det gør investorerne usikre. Det kan blive en showstopper«, siger Elmelund.

Alligevel er det lykkedes at få en privat investor til at købe Tingbjergs Lille Torv – selv om der skal betales tillægskøbesum. Men ifølge Jens Elmelund vil det være nødvendigt i andre situationer at få presset grundpriserne yderligere i bund for at kunne tilbyde investorer en ’risikopræmie’ ved at bygge i et udsat boligområde.

At kommunekassen dermed går glip af millioner, skal vejes op imod, at »det vil være en kæmpe gevinst for kommunen, at områder som Tingbjerg udvikler sig til en mere blandet by«, siger Jens Elmelund.

KAB-direktøren peger på, at når byggeretten til en kvadratmeter i liebhaverområder som Nordhavn koster omkring 10.000 kroner – Københavns dyreste – kan kvadratmeterprisen for at få lov at bygge i Tingbjerg ligge på bare et par tusinde kroner. Men skal der betales tillægskøbesum oven i »løber omkostningerne op«.

»Og så skal man tænke på, at man bygger boliger til en helt anden pris og til en anden målgruppe end i Nordhavn«

Ifølge en analyse fra KAB kan der bygges yderligere 16.000 boliger på 50 kvadratmeter eller 8.000 boliger på 100 kvadratmeter på KAB-selskabernes arealer – størstedelen i Københavns Kommune.