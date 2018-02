Bomberyddere tjekker mistænkelig julepakke ved ambassade

FOR ABONNENTER

»Kontrolsystemet skal nedlægges. Det skal væk – rens ud, for helvede! Og giv så den rigtige hjælp til dem, der virkelig har brug for den. Og lad resten være i fred«.

Sådan lyder det fra socialrådgiver Puk Sabber, der har opgivet at arbejde i det offentlige system, fordi hun ikke mener, at det hjælper de udsatte mennesker, det er sat i verden for. Nu hjælper hun som selvstændig socialrådgiver dem, der er kommet i klemme i systemet. Og hun bruger overskuddet til at hjælpe dem, der ikke har råd til at betale.

Ifølge Puk Sabber har beskæftigelsespolitikken helt overtaget socialområdet.

»Der er ikke noget tilbage, der kan kaldes socialpolitik længere, og det er et kæmpe problem. Social- og beskæftigelsessystemet blev klappet sammen med kommunalreformen fra 2007, så ledige og socialt udsatte nu bokses rundt i det samme system«.