Soldater redder flygtninge: »Jeg var slet ikke forberedt på, at nogen ville synes, at det var en dårlig ide«

»Det er regeringens ambition i 2018 at bidrage til Frontex i et omfang, der nogenlunde svarer til Danmarks andel af EU’s generelle budget. Det er endnu for tidligt at fastslå præcist, i hvilken form bidraget vil blive ydet«.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar til spørgsmålet om fornyet udsendelse af observationsfly til Frontex fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det danske fly fløj 110 timer i løbet af den 31 dage lange udstationering. Opgaven lød på afpatruljering af farvandet mellem Afrika og Italien fra Sardinien i vest til Adriaterhavet i øst og videre op gennem en del af Adriaterhavet.

Handelsskibe og andre fartøjer, der er tilsluttet det gps-baserede AIS-identifikationssystem bliver hurtigt siet fra på radarbillederne, mens især små både og både med et mistænkeligt sejlmønster bliver nærmere undersøgt.

På de fleste migrantbåde vinker de afsindigt med deres redningsveste for at sikre sig, at vi ser dem Hans Peter Andersen, F-16 pilot gennem 11 år

På den travleste dag, 31. januar, fandt danskerne fem mindre træbåde med migranter. Flyet observerede først en stor gruppe mindre både mellem Sardinien og Tunesien. På omkring 30 kilometers afstand ligner alle fartøjer små fiskerbåde, og flertallet er ikke med i AIS-registeret, så radarbilledet kan ikke bruges til at identificere skibene.

I robåd mod Italien

»Derfor flyver vi langsomt i 600 meters højde. Her ligner alle migrantskibene stadig fiskeskibe, men når vi ser på dem med vores Flir (varmefølsomt infrarødt søgesystem, red.), kan vores operatør sige, at netop det og det skib er interessant, fordi varmeaftrykket er større end fra de andre skibe. De lyser mere op på skærmen, fordi varmesignaturen er større – altså står der ikke to fiskere på den båd, men en masse sammenstuvede flygtninge og migranter. Nogle gange opfanger vi dem først manuelt med vores kraftige kikkerter, og så kan vi dirigerer Flir’en i den rigtige retning«, forklarer Hans Peter Andersen.

»På den måde fandt vi de fem ret små både med migranter. Vi har ikke fået tallene fra Frontex, men vi vurderer, at der i alt var omkring 100 personer om bord, formentlig kom de fra Tunesien«.

Når flyet har observeret en båd med migranter, starter en stram procedure. Først kommunikerer flyet med den danske forbindelsesofficer i Frontex’ missionskontor i Rom. Han underretter Frontex og de italienske myndigheder. De gange, hvor danskerne fandt noget, blev der sendt skibe ud fra den italienske kystvagt eller toldmyndighederne, der samlede migranterne op. De bliver sejlet til Italien, hvor de bliver registreret.

Imens cirkulerer flyet omkring skibet, optager video og signalerer, at migranterne er fundet.

»På de fleste migrantbåde vinker de afsindigt med deres redningsveste for at sikre sig, at vi ser dem. Vi laver et par forbiflyvninger for at gøre dem helt sikre«, siger Hans Peter Andersen.

Den dag gjorde især en båd indtryk. I en lille træbåd omkring 50 kilometer fra Sardiniens kyst sled en gruppe migranter ved årene. Fra flyet kunne man se en mindre påhængsmotor, men enten var den brudt sammen eller løbet tør for benzin.

»De blev ved med at vinke, så vi gik meget lavt ned for at vise, at vi havde set dem. Så stoppede de. De havde stadigvæk et døgn foran sig ved årene – afhængigt af strømforhold og vejret«.