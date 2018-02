Snart kan du se hjemmefra, om det regner på Strøget DMI lancerer ny tjeneste, som gør det muligt at se vejrudsigten for 10.000 steder i Danmark på mobilen.

Det er et stort ønske hos borgerne, der bliver opfyldt, når DMI i dag lancerer en ny vejrtjeneste, som gør det muligt at følge vejret 10.000 forskellige steder i Danmark.

Det sker gennem et nyt supplement til en af Danmarks mest populære hjemmesider, dmi.dk. Her har man hidtil kunnet få en lokal vejrudsigt fra 400 forskellige steder i landet.

Dette øges med opgraderingen til 10.000 steder.

Borgerne vil på siden kunne få radarprognoser, der viser præcist, hvor det kommer til at regne eller sne, eller hvor solen rent undtagelsesvist vil skinne inden for de næste 90 minutter.

Et nemt design er det vigtigste

Marianne Thyrring, der er direktør i DMI, er glad for, at vejrmyndigheden kommer endnu tættere på borgernes hverdag. I første omgang bliver det via en smagsprøve, senere vil den nye tjeneste blive foldet fuldt ud.

»Vi er stolte af at kunne præsentere denne smagsprøve på det kommende dmi.dk. Vi har arbejdet på, at sitet kan give den bedste service i hverdagen. Som myndighed vil vi gerne tættere på borgere og virksomheder, så alle oplever, at de får en god og relevant information til at træffe små og store beslutninger - både i hverdagen, og når vejret er farligt. DMI skaber værdi, når vi sikrer os, at danskerne føler sig opdaterede og godt klædt på med den viden og data om vejr, hav og klima, som vi råder over«, siger Marianne Thyrring i en pressemeddelelse.

DMI har undersøgt, hvilke behov og ønsker borgerne i rigsfællesskabet har, når de tjekker vejret. Undersøgelsen viser, at borgerne efterspørger et design, der skal gøre det nemt at følge med i vejrudviklingen time for time de mange forskellige steder i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Feedback efterspørges

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), siger i en udtalelse, at det er »afgørende« for ham, at »DMI lytter til borgerne og tænker brugervenligheden ind i vejrprodukterne«.

»Vejret har afgørende betydning for vores hverdag. Med DMI’s over 500 mio. sidevisninger om året er vejret både et højt elsket samtaleemne og i centrum, både når vi planlægger hverdagen og sikrer os, når DMI varsler om farligt vejr«, siger ministeren.

»Jeg håber, at alle i rigsfællesskabet vil tage hjemmesiden i brug, så DMI kan få feedback fra jer til den sidste del af designprocessen«.

Den nye vejrside vil kunne findes på Beta.dmi.dk.

Den vil rumme vejrudsigter fra 10.000 steder i Danmark, 600 steder i Grønland og 95 steder på Færøerne. Siden rummer desuden DMI`s varsler samt et vejrkort, som samler flere af DMI`s kendte vejrprodukter.