Hov, vi fik lige råd til 2 storebæltsbroer ekstra om året 30 år med sund økonomisk politik og nedbringelse af gæld har givet bonus. Staten sparer hvert år renteudgifter for 40 milliarder kroner. Det svarer til et helt års udgifter til forsvar, politi, retssystem og kriminalforsorg.

Statens gæld er de seneste årtier blevet nedbragt så meget, at staten hvert år sparer renteudgifter for omkring 40 milliarder kroner i forhold til 1995. Det svarer til et helt års udgifter til forsvar, politi, retssystem og kriminalforsorg. Eller rundt regnet udgiften til 2 Storebæltsbroer.

Beregningen er foretaget af Finansministeriet, der dermed har skåret ud i pap, hvilken fordel, det har været for Danmark, at man i 1980'erne under den konservative statsminister Poul Schlüter begyndte at omstille Danmark fra et gælds- til et opsparingssamfund.

Med i billedet - og i besparelsen - hører, at den sunde økonomi i Danmark har betydet, at Danmark er blandt de 10 lande, der har den højeste internationale kreditvurdering hos internationale kreditvurderingsinstitutter som Standard & Poors, Moody's og Fitch. Det betyder, at Danmark kan låne til de laveste renter, hvilket er med til at bringe fordelen ved den lavere gæld op på 40 milliarder om året.

»Når gælden bliver lavere, så sparer vi renteudgifter, og så kan vi bruge skatteborgernes penge på noget andet og bedre«, siger finansminister Kristian Jensen i en video på regeringens hjemmeside, hvor han præsenterer beregningerne.

Renteudgifterne udgør i dag 1 procent af bruttonationalproduktet. I 1995 var det næsten 6 gange så meget, 5,6 procent.

Det betyder både, at der er flere penge, som kan bruges på at forbedre velfærdssamfundet, men det betyder også, at Danmark bedre kan stå imod og har en større frihed, når landet rammes af en international krise. Som det skete, da den internationale finanskrise og økonomiske krise indtrådte for snart 10 år siden.

Danmark bedst i Europa

»Da krisen ramte os i 2008, havde vi mulighed for at holde hånden under beskæftigelsen i Danmark og bruge lidt flere penge i den offentlige sektor, fordi gælden allerede var bragt ned«, siger finansministeren.

De store offentlige investeringer, som blev sat i gang efter krisen, var med til at forhindre, at arbejdsløsheden i Danmark steg til samme høje niveau som i en række andre lande, selv om Danmark blev hårdt ramt af krisen.

Vi kæmper for at redde velfærdssamfundet på trods af den alvorlige trussel, der er rettet mod det gennem de foregående års vældige gældsætning. Poul Schlüter, 1983

I de gode tider, inden krisen brød i 2008-2009, var det faktisk lykkedes for Danmark at afvikle den offentlige nettogæld, så det offentlige havde flere penge til gode, end det offentlige skyldte væk. Det blev dog ændret under krisen, hvor det offentlige igen fik en nettogæld.

Danmark har dog en af de laveste gældskvoter blandt de vestlige lande, skriver Finansministeriet i sit notat. Og Danmark er det land, der har nedbragt sin gæld - målt som ØMU-gæld efter EU's definitioner - mest siden 1995.

En verden til forskel

Der er dermed en verden til forskel på den situation, som regeringen og Folketinget i dag står med og den, som deres forgængere stod i for 30 år siden, hvor gælden steg , og renterne lagde beslag på en større og større del af skatteindtægterne.