Historiker: Henrik var dronningens støtte og et frisk pust

Prins Henrik vil særligt blive husket for to ting, efter at han sent tirsdag den 13. februar afgik ved døden på Fredensborg Slot.

Det mener historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

»For det første har han været en stor støtte og opbakning til dronningen gennem alle de år, hvor hun har været regent og også i de første fem år, hvor hun var tronfølger. Han har hele tiden været der. Det har været med til at gøre, at hun kunne udføre sit arbejde så professionelt og godt, at hun er blevet en af de mest populære monarker i det moderne Europa«, lyder det fra Lars Hovbakke Sørensen.

Han mener også, at prins Henrik med sin lidt anderledes tilgang til tingene har været et frisk pust for danskerne.

»Da han blev gift med dronning Margrethe i 1967, var Danmark meget lidt internationalt orienteret. Men han åbnede danskernes øjne for, at man gøre tingene på en anden måde, end man plejer at gøre i Danmark. For eksempel ved at blæse på janteloven«, lyder det fra kongehuseksperten.

Har altid delt vandene

Lars Hovbakke Sørensen nævner blandt andet improviserede besøg på Christiania og et anderledes syn på børneopdragelse som eksempler på, at prins Henrik ofte kunne finde på at gå egne og nye veje.

Og det har også været med til at dele vandene i den danske befolkning.

»Han har altid delt danskerne. Nogle syntes vældig godt om ham og syntes, at han gjorde et vældigt stykke arbejde. Nogle syntes, at han gjorde tingene for meget på sin egen måde og lidt for meget i strid med danske traditioner«, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Prins Henrik afgik ved døden, efter at han blandt havde fået konstateret demens. I prinsens sidste tid kom han også med en række opsigtsvækkende udtalelser.

Blandt andet at han ikke ville begraves ved siden af dronningen.

»De allerseneste år har vi haft en speciel situation, hvor han mere og mere begyndte at gøre ting anderledes, end han plejede. Han kom med nogle meget markante udtalelser. Og det delte også danskere i deres syn på ham«.

Tidligt onsdag morgen er det endnu uvist, hvor og hvornår prins Henrik skal begraves. Dødsårsagen kendes heller ikke.