En måneds hofsorg: Danmark flager på halv stang indtil 20. februar

I anledning af prins Henriks død flages der fra klokken 08.00 til solnedgang på halv stang fra samtlige statsbygninger og statsskibe.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Der flages på tilsvarende vis hver dag og frem til den 20. februar 2018 på halv stang fra klokken 08.00 og indtil solnedgang.

Ifølge hoffet er der fra i dag dekreteret hofsorg til og med onsdag den 14. marts.

I sørgeperioden deltager Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie samt hoffet ikke i selskabelige eller underholdende arrangementer, skriver hoffet i en pressemeddelelse.

Under hofsorgen bæres der mørkt tøj ved offentlig fremtræden. Personale i uniform vil bære sørgebind på venstre overarm.

Hofsorg er betegnelse for en kortere eller længere sørgeperiode ved hoffet i forbindelse med et dødsfald i den kongelige familie. Sørgetidens længde fastsættes af regenten.

Der vil fra i dag indtil tirsdag den 20. februar i tidsrummet kl. 9.00-17.00 være fremlagt kondolencelister i porten i Det Gule Palæ, Amaliegade 18, København.

Her kan alle, der har lyst, skrive deres ord til den afdøde prins.

Flag på halvt er en respekt for sorg-tilstanden

Ud over de officielle flagdage, som der er 20 af herhjemme, kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage i anledning af særlige begivenheder som for eksempel statsbesøg eller særlige begivenheder i kongehuset.

Siden 1700-tallet har det ifølge Danmarks-Samfundet været en fast procedure i mange lande, at man i forbindelse med personers død, kirkelige handlinger, nationale mindedage, nationale begivenheder eller ved krigshandlinger flager på halv stang.

Forklaringen på, at flaget sættes på halv stang, er, at 'dødens usynlige flag' kunne vaje ovenover.

Alle lande med en lang flagtradition og flaghistorie anvender flag på halv stang som en del af den måde, hvorpå man viser respekt og ydmyghed.

Ved danske bisættelser eller begravelser flages der på halv stang, så længe den kirkelige handling varer.

I kristendommen symboliserer halv stang sorgen, og når flaget sættes på hel stang, symboliserer det Jesu opstandelse.

Det betyder, at når Dannebrog skal benyttes til at symbolisere eller markere en bestemt begivenhed, skal det ske gennem en fast procedure.

Flaget hejses først helt til tops, hvor det forbliver et øjeblik, og derefter nedhales til halv stang.

Ved at nedhale flaget på halv stang viser Dannebrog respekt for tilstanden sorg. Dannebrog som nationalt symbol viser aldrig sorg. Et flag på halv stang synliggør tilstanden sorg, forklarer Danmarks-Samfundet på sin hjemmeside.

Gennem flagningen kan man derfor give udtryk for sine følelser og sin opmærksomhed over for de pårørende, lyder det.

ritzau