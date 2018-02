Regeringens puf virker: Danskerne vil have større biler Nye tal viser, at danskerne i højere grad går efter de store biler. Bilbranchen mener, at efterspørgslen skyldes den lavere registreringsafgift, regeringen vedtog i efteråret.

Når danskerne skal have ny bil, er det ikke længere små modeller som Volkswagen Up og Skoda Citigo, der er blandt de foretrukne.

Nye tal fra De Danske Bilimportører over bilsalget i årets første måned viser, at flere og flere vælger at opgradere på størrelsen og i stedet parkere store modeller som Nissan Qashqai eller Peugeot 208 i indkørslen.

»Stigningen skyldes selvfølgelig til dels, at januar traditionelt byder på mange nytårskure i bilhusene med åbent hele weekenden og januarudsalg. Dog er det ikke hele forklaringen, da det slet ikke var samme stigning, vi så sidste år fra december 2016 til januar 2017 – så der er altså ikke tale om en specifik januar-stigning, der går igen år efter år. Min vurdering er, at det er afgiftsreduktionen i efteråret, der nu for alvor har fat og er bundfaldet blandt forbrugerne«, siger Direktør i De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen.

Tallene viser, at det stadig er de mindre biler, der indtager førstepladsen, som danskernes foretrukne bil. Men i år har de store- og mellemstore biler skubbet mikrobilerne af top tre. Især salget af de såkaldte SUV- modeller har haft speederen i bund, og der er således blevet solgt 56 procent flere af den populære Nissan Qashqai sammenlignet med januar 2017.

I alt blev der solgt 19.908 personbiler i januar 2018 mod 19.534 personbiler i januar 2017.

Så meget billigere er bilerne blevet Segment Mærke og model Pris før Ny pris Ændring (pct.) Mikro Volkswagen UP! 114.000 114.400 400 0,4 Mikro Citroen C1 94.900 102.800 7.900 8,3 Lille Peugeot 208 150.000 144.400 -5.600 -3,7 Lille Volkswagen Polo 160.000 156.200 -3.800 -2,4 Mellem Peugeot 308 280.000 247.000 -33.000 -11,8 Mellem Volkswagen Golf 289.000 263.500 -25.500 -8,8 Mellem Opel Astra 261.000 241.200 -19.800 -7,6 Stor VW Passat 458.400 400.100 -58.300 -12,7 Stor Audi A5 559.400 504.100 -55.300 -9,9 Stor Toyota Avensis 367.900 332.600 -35.300 -9,6 Premium Audi A6 670.200 611.900 -58.300 -8,7 Premium Volvo V90 716.100 657.800 -58.300 -8,1 Luksus BMW 7-serie 1.693.500 1.637.600 -55.900 -3,3 SUV Nissan Qashqai 278.800 261.200 -17.600 -6,3 SUV Volvo XC90 1.063.800 1.016.000 -47.800 -4,5 SUV Suzuki Vitara 210.000 210.500 500 0,2 MPV VW Touran 366.000 323.900 -42.100 -11,5 MPV Ford C-MAX 252.000 236.200 -15.800 -6,3 Sport Mazda MX-5 300.000 284.400 -15.600 -5,2 Øvrige Ford Transit Custom 542.400 498.600 -43.800 -8,1 Vis mere

Ny registreringsafgift

I slutningen af september 2017 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sænke registreringsafgiften på biler. Aftalen indebar, at danskerne nu skal betale 85 procent i registreringsafgift i stedet for 105 procent. Dog skal de danskere, der køber de ekstra dyre biler stadig betale 150 procent i afgift.

Grænsen for, hvornår den høje afgift træder i kraft, hæves til 185.000 kroner. Tidligere lå grænsen på 106.600 kroner.

Aftalen har i bund og grund betydet, at det nu er billigere at købe biler med masser af sikkerhedsudstyr, der kører langt på literen. Mens de store, dyre benzinslugere koster endnu mere, end de gjorde tidligere.

De 20 mest solgte biler i januar 2018 B: Lille PEUGEOT 208 1305 J: SUV NISSAN QASHQAI 942 A: Mikro VOLKSWAGEN UP! 594 B: Lille TOYOTA YARIS 567 C: Mellem VOLKSWAGEN GOLF 544 B: Lille CITROEN C3 457 B: Lille RENAULT NY CLIO 408 B: Lille VOLKSWAGEN POLO 376 C: Mellem PEUGEOT 308 361 C: Mellem SKODA OCTAVIA 356 A: Mikro CITROEN C1 333 B: Lille FORD FIESTA 324 B: Lille PEUGEOT 2008 293 A: Mikro TOYOTA AYGO 293 C: Mellem TOYOTA AURIS 293 A: Mikro SKODA CITIGO 288 C: Mellem CITROEN C4 CACTUS 286 D: Stor MERCEDES-BENZ C-KLASSE 281 M: MPV VOLKSWAGEN TOURAN 263 B: Lille SKODA FABIA 254

Derfor glæder det også Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, at flere går efter biler i amerikanerstørrelse.

»At børnefamilier nu får billigere og langt mere sikre biler er meget positivt. Det er rigtig godt både for miljøet og trafiksikkerheden«.

Aftalen om registreringsafgiften er blevet kritiseret for at favorisere benzin- og dieselbiler, fordi de miljøvenlige el- og hybridbiler ikke er en del af aftalen. Men Kristian Pihl Lorentzen er ikke bekymret for, at det øgede bilsalg vil have en negativ effekt på miljøet eller den grønne omstilling.

»Det skader vores miljø og klima og skaber mere og mere trængsel« Henning Hyllested, transportordfører Enhedslisten

»Jeg er sikker på, at elbiler får fuld turbo på, når priserne begynder at blive lavere. De har jo allerede en lavere afgift end benzin- og dieselbiler. Derfor skal vi nok nå de grønne mål, og det er vi meget fokuserede på«, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Enhedslisten har tidligere kritiseret registreringsaftalen netop på grund af det manglende fokus på den grønne omstilling, og derfor mener partiets transportordfører Henning Hyllested også, at det øgede bilsalg er dårligt nyt.

»Det skader vores miljø og klima og skaber mere og mere trængsel. Samtidig har man sat den grønne omstilling i stå, fordi man har fjernet den afgiftsfritagelse, som de miljørigtige biler havde. Derfor er det forventeligt, at bilsalget er steget, men det er den helt forkerte udvikling«, siger Henning Hyllested, der forklarer, at partiet blandt andet ønsker at rulle lempelserne på registreringsafgifterne tilbage og indføre roadpricing for at få flere danskere til at vælge de miljørigtige biler i fremtiden.

Regeringen har regnet sig frem til, at den samlede omlægning af registreringsafgiften vil koste staten 600 millioner kroner i 2018 - en udgift, de håber, vil falde fra år til år, fordi danskerne køber flere biler, hvilket de nye tal er en indikator på.