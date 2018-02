Blomsterne væltede ind: »Kære Henrik, du har været som en konge for os. Hav det godt i himlen«

De bliver ved med at komme.

Gående op gennem den lange allé mod Fredensborg Slot. Med og uden blomster. Helt op til slotsporten i den nordsjællandske by Fredensborg, hvor livgardister marcherer og markerer, at det er hertil og ikke længere. Så stopper de, lægger blomsterne fra sig, hvis de har nogen, snakker lidt lavmælt sammen. Selv hundene er stille.

Prins Henrik er død, og tusindvis af danskere har valgt at vise ham respekt. Ved Amalienborg, hvor han boede. Ved Marselisborg, hvor han holdt sin jyske sommerferie.

Og ikke mindst ved Fredensborg, hvor han tit opholdt sig, hvor han døde tirsdag aften, og hvor mange folk kender ham fra gåture i gaderne.

Foto: Jens Dresling Peter og Ulla Rydahl fra Hornbæk er i Fredensborg for at besøge deres 13-årige barnebarn Olivia Rydahl Simonsen (t.h.) og hendes veninde med Anna Liva Tylstrup Christiansen. »Det er underligt at tænke på, at han ikke er der mere«, siger Olivia om prinsen.

»Vi så ham meget rundt om i byen. Det er underligt at tænke på, at han ikke er der mere«, siger 13-årige Olivia Rydahl Simonsen, der netop har lagt en buket sammen med sin jævnaldrende veninde Anna Liva Tylstrup Christiansen.

Det er ikke dem selv, der har købt buketten. Det har Olivias mormor, Ulla Rydahl.

»Han var et løft til den danske jantelov. Kulturelt og menneskeligt bidrog han meget, både i udlandet og i Danmark. Madkultur, musik, kunst. Jeg havde stor sympati for ham«, siger hun.

En krone til kongen

Det er en holdning, man hører igen og igen. Henrik var en ener, og han bliver savnet. Danmark var nærmest for lille til ham. Og den danske presse var tit for hård ved ham – især de seneste år, lyder skudsmålet.

Væk er drillerierne mod ham, efter at han sagde, at han gerne ville have titel af kongegemal, og at han gerne ville spille en større rolle.

Nu nævner de fremmødte, at Prins Henrik gav Danmark lidt mere udsyn, og at han tit havde et varmt smil, et vink og en sjov bemærkning til dem, der rendte ind i ham. Det bliver der kvitteret for i mindeordene.

»Kære Henrik, du har været som en konge for os. Du er her ikke mere. Men hav det godt i himlen. Håber du havde et godt liv«, lyder en barnehilsen underskrevet Emma og Josephine. De har lavet en tegning af Henrik. Med krone.

Et lys før solopgang

Hilsnerne begyndte at komme, så snart Danmark vågnede.

Allerede før solopgang står det første lys og brænder foran dronningens og prinsen palæ i det sydvestlige hjørne af Amalienborg Slotsplads. Det bliver hurtigt suppleret af blomster.

»Jeg ville gerne støtte kongehuset. Jeg synes, de gør rigtig meget for os«, lyder det fra en 52-årig kvinde fra Lyngby, der gerne vil være anonym, da hun klokken halv otte lægger en af de første buketter.

Foto: Jens Dresling Familien Cassøe fra Aarhus - Camille på 14, Lotte på 43 og Emil på 11 - har taget kusinen Emilia på 6 med til Fredensborg. De er enige om, at trods nogle lidt spøjse udmeldinger de seneste år var prinsen »fin nok«.

Familien Cassøe fra Aarhus - Camille på 14, Lotte på 43 og Emil på 11 - har taget kusinen Emilia på 6 med til Fredensborg. De er enige om, at trods nogle lidt spøjse udmeldinger de seneste år var prinsen »fin nok«. Foto: Jens Dresling

»Ja, altså, den er fra Netto … Det var den eneste, jeg lige kunne finde på vej til arbejde«, tilføjer hun lidt undskyldende, før hun haster væk over de rimfrosne brosten i den råkolde morgen.

»Vi har mistet en stor personlighed«