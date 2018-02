Q&A med tidligere hofreporter: Derfor betød Fredensborg Slot så meget for Prins Henrik Hvordan skal vi tolke Prins Henriks sidste ønsker? Politikens navneredaktør og tidligere kongereporter, Peter Thygesen, giver sit bud.

Onsdag bekendtgjorde Kongehuset, at Prins Henrik efter eget ønske vil blive bisat ved en mindre ceremoni i Christiansborg Slotskirke tirsdag d. 20 februar. Hvad siger det om prinsen, at han frabad sig en pompøs ceremoni?

»Hvis han skulle begraves i Roskilde Domkirke sammen med dronning, var det sikkert blevet til en statsbegravelse i samme kirke. Nu vælger han noget helt andet. Det er et meget privat og personligt bud på en bisættelse uden uniformer, ordener og alt det der. En stilfærdig højtidelig, smuk begivenhed, der passer godt med det indtryk, man har haft af ham i de senere år. Han brød sig måske i virkeligheden ikke så forfærdelig meget om alt det opstyltede, som også hører monarkiet til. Han ville hellere have det på sin måde. Og det får han nu«.

Efterfølgende skal halvdelen af prinsens aske spredes ud over de danske farvande, mens den anden halvdel skal sænkes ned i en urne i Fredensborg Slotshave. Kommer det som en overraskelse, at prins Henrik har ønsket denne gestus?

»Det overrasker mig ikke, at han gerne vil begraves i Fredensborg Slotshave, og det er også en mulighed, der tidligere har været nævnt. Det er lidt en overraskelse, at han vil have halvdelen af asken spredt ud over de danske farvande, men det er en meget smuk beslutning. Det ville have overrasket mig, hvis han ville have haft asken til Frankrig«.

Hvorfor var Fredensborg Slot et speciel sted for Prins Henrik?

»Det er et sted, der har fyldt rigtig meget i hans liv. Det er måske i virkeligheden det slot, han har været mest på, fordi sæsonen deroppe er blevet forlænget mere og mere de senere år, selv om det oprindeligt er et sommerslot.

Det var også der, han og dronningen fejrede deres bryllup i 1967, og så har han været stærkt medvirkende til at modernisere og restaurere parken. Han har blandt andet været meget involveret i etableringen af et orangeri og en urtehave«.

Prinsens plan for sit farvel falder jo lidt udenfor, hvad de kongelige traditioner ellers foreskriver. Hvilken betydning har det, at Kongehuset nu realiserer Prins Henriks vilje?

»Hvis Kongehuset ikke havde accepteret planen, havde de haft et kæmpe problem. De har heldigvis ikke valgt at fremtvinge, at han skulle begraves i Roskilde Domkirke. De følger prinsens sidste ønske, og det, synes jeg, er rigtig klogt. Det vil stå tilbage som et smukt minde om et usædvanligt menneske«.

Lørdag, søndag og mandag vil prinsen ligge i en lukket kiste i Christiansborg Slotskirke, hvor offentligheden i bestemte tidsrum vil kunne få adgang og mulighed for at sige farvel. Hvorfor skal han ligge der, og hvem tror du, vil møde op?

»Det er normalt, at monarken og monarkens ægtefælle ligger på Castrum Doloris, dvs. smertens leje. Dronning Ingrid lå også i Christiansborgs Slotskirke, efter hun døde i 2000. Det er en smuk klassicistisk kirke, der ikke er så stor, men som er meget stemningsfuld - nærmest kølig. Jeg tror, at rigtig mange vil møde op. Også selv om prinsen mistede goodwill de senere år, før man erkendte, at han var blevet syg. Man vil se, at danskere på en eller anden måde havde sans for ham i alt hans farverigdom, uforudsigelighed og særlige personlighed«.