Familien følger prins Henriks båre i biler fra Fredensborg

Prins Henriks båre bæres ud fra havestuen på Fredensborg Slot til en sølvgrå rustvogn, der står på pladsen foran.

Båren bæres af hoffets embedsmænd, der er klædt i rødt og bærer sørgebind. Kisten er dækket af kongeflaget.

Bag kisten kommer dronningen, kronprinsparret med børn, prins Joachim og prinsesse Marie og deres børn. De er alle klædt i sort og mørkt tøj.

Det er en synlig rørt dronning og kronprins, der ser båren bliver ført til rustvognen.

Familien sætter sig i kronebiler, der skal følge bag rustvognen, der kører ud fra slotshaven.

Den store barokke slotshave på Fredensborg Slot, der danner rammen for begivenheden, har været betydningsfuld for kongeparret.

Blandt andet står der i haven en af prinsens skulpturer, som prinsen skænkede dronning Margrethe til deres guldbryllup.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Turen tager 40-45 minutter

Fra slotshaven skal rustvognen køre rundt om slottet og kommer forbi de mange blomster, som folk har lagt på slotspladsen i løbet af onsdagen, da prinsens død blev meddelt.

Rustvognen skal ned ad den tætpakkede allé, der følger op til slottet. Der er et stort folkeligt opbud i Fredensborg, hvor mange har stillet sig op for at tage en afsked med prinsen.

Fra Fredensborg Slot går turen til Amalienborg.

På vejen kommer rustvognen, som følges af kongefamilien i kortege, over Kongevejen, Trianglen og Esplanaden. Turen tager i alt 40-45 minutter.

Foruden kongefamilien, der kører i kronebiler, er der i kortegen et stort opbud af politi i biler og på motorcykel.

Det er skik, at man stopper sine gøremål og står stille, når en rustvogn passerer.

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

ritzau