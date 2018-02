Sara Vergo: Skiftende ministre skubber ansvaret nedad og har dermed et medansvar for, at tilliden til embedsmændene skranter Skiftende ministre skubber ansvaret nedad og har dermed et medansvar for, at tilliden til embeds-mændene skranter, mener formand for offentligt ansatte i Djøf, Sara Vergo.

Borgernes tillid til landets embedsmænd skranter, selv om de udråbes som verdens mindst korrupte i en ny analyse. Hvor har I fejlet?

»Det er jo et godt spørgsmål, som vi går og hiver os selv i håret over. Jeg tror, at en af årsagerne er, at vi ikke er gode nok til at forklare, hvad embedsmænd laver. Det er vores egen skyld. Der var i efteråret en analyse af offentligt ansattes troværdighed, og der lå embedsmænd nede og rodede på en 19. plads. Der var en af forklaringerne, at dem, der lå i toppen, var ansatte, som man ved, hvad laver. Jordemødre lå eksempelvis helt i top. Sygeplejersker og politibetjente, som folk har et kendskab til, lå også højt. Embedsmænd sidder derimod oftest bag lukkede døre«.

Så der mangler simpelthen åbenhed i Centraladministrationen?

»Nej, sådan vil jeg ikke formulere det, for hvad er åbenhed? Der mangler tydelighed om, hvad landets embedsmænd laver. Og her synes jeg også, at man kan skyde på politikerne. Politikerne skal blive bedre til at forklare, at meget af det, embedsmændene laver, er bestemt fra politisk side. De skal oversætte politiske ønsker til lovgivning, som kan bruges, og derfor er det typiske politiske beslutninger, som de forvalter«.

Er der en tendens til, at ministre i højere grad skubber ansvaret nedad og placere det hos embedsmænd?

»Der er eksempler på, at ministre skubber ansvaret nedad. Men jeg ved ikke, om det er en tendens. Men vi ser eksempler, og det synes jeg er uheldigt. Embedsmænd forvalter meget loyalt den lovgivning, de bliver bedt om at forvalte. Derfor oplever de det også som uretfærdigt, når ansvaret bliver tørret af på dem, når de passer deres arbejde. Det får vi også henvendelser om«.

Vi har set sager, hvor embedsmænd har udført ulovligheder. Senest under sagerne i Udlændinge- og integratIonsministeriet, hvor man først tvangsadskilte unge asylpar på ulovlig vis og siden udviste syge udlændinge i strid med konventionerne. Anerkender du, at det tegner et billede af, at embedsmænd går for langt for at please skiftende ministre?

»Jeg anerkender ikke, at embedsmænd begår ulovligheder. Det gør de i ufattelig få tilfælde. Men det er rigtigt, at man går langt for at please ministeren, fordi det er det, man er ansat til«.

Men embedsmændene går vel også for langt?

»Det er svært at vurdere, synes jeg. Der er sager, hvor man er i tvivl om, hvorvidt man er gået for langt. Men det er generelt ikke ulovligt, det de foretager sig. Så på den måde lever de op til kodeks 7 (Syv nedfældede retningslinjer for god embedsmandsførelse, red). Om det er etisk eller moralsk i orden, skal de jo ikke have en holdning til. Lige nu har vi udlændingeminister Inger Støjberg, som går ind for at stramme og stramme og stramme, og det beder hun så sine embedsmænd om at føre ud i praksis. Men jeg tror tit, at borgere går galt i byen, fordi de er uenig i den førte politik, og så skyder de skylden på embedsmændene, men de gør jo bare, hvad de bliver bedt om. Om de så begår fejl en gang i mellem. Det gør de formentlig, men alle begår fejl«.

Kan mistilliden til landets embedsmænd kureres med kodeks og retningslinjer for god embedsmandsførelse, som har været den foretrukne medicin de seneste årtier?

»Tydeligvis ikke. Så ville det nok se anderledes ud. Hvis man har mistillid, så er det ikke nok at få at vide, at vi skam er meget ’ukorrupte’. Det er jo et faktum, at vi i alle målinger ligger højt i forhold til antikorruption i den offentlige sektor«.

Så de her kodeks virker ikke ?

»Jo, embedsmænd arbejder efter kodekset, men befolkningen oplever det ikke. Hvis skyld er det så? Det er til en vis grad vores egen skyld, men det er også et politisk ansvar, og man kan også skyde lidt på journalister, fordi det ofte er i pressen, at møgsagerne hænges ud på en måde, så det ser ud som om, at landets embedsmænd med vilje ikke overholder loven. Det er jo sjældent, at vi hører om alle de fantastiske ting embedsværket også bidrager med, men når der sker noget i Støjbergs ministerium, så er pressen der med det sammen«.

Men dine medlemmer – embedsmændene – har vel et ansvar for at sige fra?

»Hvis de er politisk uenige, er det uvedkommende. Det er der, hvor den neutrale embedsmand kommer i spil. Deres opgave er at yde faglig rådgivning til ministeren. Måske vælger ministeren ikke at følge rådgivningen, fordi de vil en anden vej. Og så kan vi godt opleve frustrerede embedsmænd. Men sådan er spillet. Det er ministeren, der bestemmer«.