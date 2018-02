Sne og glat føre giver uheld flere steder i landet

En ny undersøgelse i Politiken viser, at universitetsstuderendes niveau er for lavt, og at de ikke forbereder sig til undervisningen. Man kan derfor undre sig over inflationen af 12-taller, der da netop burde vidne om, at de studerende er blevet bedre. Men sådan er det åbenbart ikke!

For 47,6 procent af de godt 5.000 besvarelser fra universitetsundervisere angiver, at de unge mangler faglig ballast, når de træder ind på universitetet. Og de tårnhøje gennemsnit betyder ligeledes ikke, at man har lært at forberede sig – i hvert fald ikke ifølge en tredjedel af de adspurgte.

Den logiske tanke er, at høje karakterer til eksamen kommer gennem flid og forberedelse i løbet af semestret. Problemet er blot, at det ikke altid er sagen. Eksamen er en teknik, og eksamen er ikke lig med læring. Og når 12-tallerne flyver efter de studerende i gymnasierne, bliver både de og underviserne forledt til at tro, at fagligheden er høj, men det er ikke altid sagen.

7-trinsskalaen har præsenteret den lette vej til topkarakterer. 12-tallet er blevet et mål i sig selv, hvor målet om læring, udvikling og dannelse er falmet på vejen. Men skalaen viser ikke en udpræget forskel på dem, der har forstået teorierne og teksterne, og på dem, der har memoreret pensum og generelt er gode til at huske store mængder i kortere tid. For det vil langsomt sive ud af hovedet igen, da du aldrig har givet dig selv muligheden for den dybe forståelse. Den vil jeg nemlig påstå, kun kommer gennem refleksion.