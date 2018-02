Positiv udvikling: Nu kan far og søn være mere trygge, når de går til fodboldkamp Antallet af anholdelser til fodboldkampe er styrtdykket de seneste 10 år. Men der er stadig problemer med FCK og Brøndbys fans. I 1. division ved landskampe var der ikke en eneste anholdelse sidste år.

Der bliver mindre og mindre ballade ved fodboldkampe i Danmark.

I hvert fald hvis man kan måle balladen i form af antallet af anholdelser.

På 10 år er antallet af anholdelser ved kampe i Superligaen styrtdykket. I sæsonen 2008-2009 anholdt politiet i gennemsnit 3,6 personer per kamp. Et tal som i den seneste sæson er faldet til en tiendedel, nemlig 0,3.

Det fremgår af en ny opgørelse fra Rigspolitiet, der forklarer den positive udvikling med en styrket politiindsats og godt samarbejde med klubberne.

»Vi er meget tilfredse med udviklingen. Der er stadig et par enkelte holds fan-grupper, som volder problemer ind i mellem, men det går helt sikkert den rigtige vej«, siger vicepolitiinspektør ved Rigspolitiet, Benny Øchkenholt.

»Generelt er der tale om en fin tendens for Superligaen. Det kan i høj grad tilskrives det gode og solide politiarbejde, som bliver udført ude i kredsene, hvor vi har fået etableret et godt samarbejde med klubberne og en god konstruktiv dialog med de forskellige fan-grupperinger«.

Kurven er knækket

I faktiske tal blev der i sidste sæson anholdt 85 personer i forbindelse med kampe i Superligaen. Det var ganske vist flere end sæsonen før, hvor tallet var 68, men det skal ses i sammenhæng med, at antallet af Superligakampe var steget fra 198 til 255, efter at turneringsformen var lagt om i Superligaen.

Så gennemsnittet er nede på 0,3 anholder per kamp, siger Benny Øchkenholt.

Han glæder sig over, at det kun er i Superligaen, der er så alvorlige problemer med fodboldbøller, at politiet må skride til anholdelser.

»I den næstbedste række, Nordic Bet ligaen, og ved vores landskampe har der ikke har været en eneste anholdelse i år, så det er alt i alt meget positivt«, siger vicepolitiinspektøren.

Skår i glæden



Der er dog - trods en stor indsats fra politiet og klubberne - stadig problemer med dele af Brøndby og FCK's fanskarer påpeger Rigspolitiet.

Det viste sig ikke mindst ved de to klubbers møde 6. august sidste år og i pokalfinalen, hvor 35 tilskuere endte med at blive sigtet i cirka 230 sager for blandt andet grov vold, røveri og maskering.

»Der var tale om en meget aggressiv og helt uacceptabel adfærd fra dele af begge holds supportere. Heldigvis er det efterhånden meget sjældent, at vi ser den slags, men lige netop med disse to klubber, som har så store fanskarer, er der altså fortsat problemer. Det er en skam, og det kaster et dårligt lys over de andre fans, som bare gerne vil nyde en god fodboldkamp«, siger Benny Øchkenholt.

Kampen i august fik justitsminister Søren Pape Poulsen til med en ny bekendtgørelse at give fodboldklubberne mulighed for at dele oplysninger med hinanden om, hvem der har karantæne. Initiativet skal være med til at sikre, at karantæneramte tilskuere ikke får adgang til stadion.