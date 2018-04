Markerne står under vand - og vi vil få endnu mere regn i fremtiden

Foto: Emma Sejersen 14 dages tør frost har hjulpet lidt, men der er stadig masser af vand på markerne nær Tissø.

14 dages tør frost har hjulpet lidt, men der er stadig masser af vand på markerne nær Tissø. Foto: Emma Sejersen

Naturorganisationerne er meget kritiske overfor oprensning og hårdhændet grødeskæring i vandløbene. Rune Hylby er natur- og miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund i Vestsjælland.

»Der er store naturværdier i området. Meget af det er udlagt til Natura 2000, fordi det er levested for både odder og pigsmerling. Når man graver store strækninger igennem med maskiner, har dyr og planter ikke de samme vilkår som tidligere. Og så har oprensningen ikke engang haft den effekt, som man havde håbet«, siger Rune Hylby.

Det er i virkeligheden hele Danmarks store problem, at landet er så fladt Rune Hylby, Danmarks Sportsfiskerforbund

Plan-, byg- og miljøchef i Kalundborg kommune, Christian Sabber, er ikke enig i, at kommunen ikke overholder regulativet for Tissø og Halleby Å-systemet.

»Vi har haft så meget vand, at det også ville være et problem, hvis vi bare lukkede det ud i Nedre Halleby Å. Reelt er vores problem, at det bliver sværere og sværere at håndtere vandet i vandløbene, fordi der kommer mere og mere af det, og det kommer på nogle mærkelige tidspunkter«, siger Christian Sabber.

Ros til ekspertanbefalinger

Rune Hylby peger på, at Halleby Å-systemet er præget af et meget ringe fald. Visse steder er faldet på blot 0,1 promille. Det betyder, vandet løber meget langsomt.

»Det kan man ikke ændre på. Det er i virkeligheden hele Danmarks store problem, at landet er så fladt. Hver gang, man graver i et vandløb for at få mere vand væk, bliver det faktisk sværere, fordi faldet bliver mindre«, siger han.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bebudet, at han til efteråret vil fremsætte forslag en ændring af vandløbsloven fra 1983. Loven skal sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, men der skal tages hensyn til de naturværdier i vandløbene, som er beskyttet af andre love.

Et ekspertudvalg fremlagde kort før jul en række anbefalinger til lovændringen. Herunder at kommuner, der deles om et vandløbssystem, forpligtes til at gå sammen om at udarbejde planer for systemet, at der bliver bedre kontrol med vandføringsevnen, og at lovens formål udvides til at omfatte klimatilpasning.

Både landbruget og miljøorganisationerne kan se positive takter i anbefalingerne, ikke mindst at et vandløb skal behandles som en helhed på tværs af kommunegrænser. Der er også enighed om, at der ikke er én løsning, der kan bruges overalt. Men der er lagt op til hård debat om den kommende lovændringer.

Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, peger på, at i en del af de lave arealer nær vandløb har jorden sat sig, dvs. den er sunket sammen, efter at den blev drænet.

Noget jord må opgives

Han mener det er urealistisk at tro, at man i alle tilfælde kan dyrke vinterafgrøder i den type områder i fremtiden. Det kan være mere hensigtsmæssigt at lade dem oversvømme i perioder, hvor vandet har svært ved at komme væk.