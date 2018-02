Ny sommerfugleart fundet i Danmark

FOR ABONNENTER

Enhver forlæggers mareridt er netop blevet en realitet på Gyldendal.

Forlaget har en forfatter, som sidste år udgav 6-7 bøger, der tilsammen solgte i 400.000 eksemplarer. En krimiserie for voksne har rundet 1,5 mio. solgte bøger og er oversat til 30 sprog. En detektivserie for børn har også solgt i 1,5 mio. eksemplarer. Kun Jo Nesbø har solgt flere bøger i Norge, for det er norsk Gyldendal, vi taler om.

Forfatteren er Jørn Lier Horst, som debuterede i 2004 og siden har fået udgivet omkring 40 bøger. Forleden fortalte han sin forlægger, at det er slut. Nej, han holder ikke op med at skrive. Det er værre endnu. Han begynder at udkomme på sit eget forlag, Capitana. En af medejerne er den norske rigmand Petter Stordalen, som alene ville kunne holde forlaget i live, så langt man kan se frem. Magasinet Forbes har for nylig beregnet Stordalens formue til lige under to milliarder. Dollars, vel at mærke.

Norsk Gyldendal bliver langtfra de eneste, der vil følge nøje med i, hvad der sker omkring Horst og Stordalen, for det er en helt ny forlagsfamilie, der bliver skabt omkring Stordalen. Forlagschefen fra Kagge Forlag, Anne Gaathauge, kommer i spidsen for forlaget Gloria, som skal udgive inden for alle genrer. Et tredje ben i forlagsfamilien er forlaget Pilar.