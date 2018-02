Sket i ugen: En digter dør, og en anden fødes

En af livets største ærgrelser er måske, at vi ikke selv kan bestemme, hvordan andre ser, agter og sidenhen husker os.

For prins Henrik var det et tilbagevendende tema i hans digte, hans selvbiografi og hans offentlige udtalelser helt frem til hans død i denne uge.

Mest udtalt var prinsens årtier lange ønske om at blive titulært ligestillet med dronningen som majestæt, og hans efterfølgende ærgrelse over, at hun afviste at efterkomme det. Det sidste førte til, at danskerne midt i ugen – løjerligt nok på dagen, som den kristne kirke kalder for ’askeonsdag’ – fik meddelelsen om, at prinsens jordiske rester skal brændes, spredes over hav og nedsænkes i en have.

Således stod han til det sidste ved sin omblæste beslutning om ikke at ville begraves ved dronningens side i Roskilde Domkirke, fordi han ikke ville sidestilles med hende i døden, når han ikke blev det i livet.

Skønt prins Henrik dermed i den grad gjorde, hvad han kunne, for at få det sidste ord i sit eget eftermæle, var det i dagene efter dødsfaldet, som om omverdenen fortsat insisterede på at se prinsen anderledes, end han selv ønskede. I hvert fald blev danskerne i nekrologer og kommentarer opfordret til at glemme og se bort fra prinsens begravelsesprotest mod forskelsbehandlingen af mandlige og kvindelige ægtefæller til en regent.

»Det er slet ikke sådan, han skal huskes«, skrev nærværende organs chefredaktør, Christian Jensen, i torsdagens lederartikel og henstillede i stedet til, at prins Henrik skrives ind i den store historie som prinsen, der formåede at tilføre det moderne demokrati et dramatisk temperament og en poetisk ramme.

Det med den poetiske ramme havde kulturminister Mette Bock tilsyneladende taget til sig allerede om onsdagen, men næppe helt sådan som Jensen mente det i sin leder. På Facebook sprang Bock ud som digter med et eventyr betitlet ’Manden og prinsessen’.

Det begyndte traditionelt med ’der var engang’ og historien om en prins, der skulle så grueligt meget ondt igennem, fordi folket ikke kunne lide ham og mobbede ham. Men digter Bocks eventyr endte ikke med, at nogen levede lykkeligt til deres dages ende. I stedet udstak hun en spådom om, at prins Henriks mobbere nu ville benytte hans dødsfald til at vende rundt og rose ham i deres nekrologer.

Den som hykleriet lugte kan...

»Hykleriet vil ingen ende tage«, skrev Mette Bock mod danskernes nyfundne kærlighed til deres kongelige mobbeoffer. Og så brød helvede løs.

Havde ministeren selv været hovedperson i en andens eventyr, havde forfatteren formentlig indskrevet et optog af vrede landsbyboere med fakler og høtyve på vej mod hendes borg. I 2018’s virkelig verden var det næsten det samme blot i form af sig i en shitstorm af orkanstyrke fra forargede danskere på sociale medier.

En hel del mente, at netop Mette Bock ikke var den rette til at anklage nogen for hykleri. Og det kan da også forekomme en smule spøjst med netop det ord fra selv samme politiker, der kastede DR ud i voldsomme besparelser, fordi hun mener, at DR bruger for mange penge – hvorefter det kom frem, at hun ved sin egen fratræden fra DR’s direktion velvilligt tog imod et gyldent håndtryk på to millioner kroner, selv om hun selv sagde op.

Men ok, går den så går den. Måske havde ministeren satset på, at den slags dobbeltspil var blevet acceptabelt i 2018. Vi er trods alt gået ind i et år, hvor danskerne først stod i kø for at erklære oksekødsfri januar af hensyn til klimaet, hvorefter de i februar satte sig på et charterfly til Thailand og sendte CO 2 svarende til et års forbrug af hakkedrenge og højreb ud i atmosfæren.

Måske har vi i det hele taget bare affundet os med, at det er helt fint at sige en ting og gøre noget ganske andet. Det viste sig for eksempel i sidste weekend, at man godt kan kalde sig den mest borgelige og liberale regering nogensinde, hvorefter man vedtager en skattereform, der får skatten på den sidst tjente krone til at stige for første gang i 30 år.

I Jyllands-Posten kunne man læse, at den såkaldte marginalskat stiger frem mod 2022, så det svarer til omtrent 800 millioner kroner mere i skat på den sidst tjente kroner. Særligt Liberal Alliance har slået sig op på at ville sænke marginalskatten, men partiets økonomiminister kunne ved præsentationen af skatteaftalen slet ikke svare, da flere journalister spurgte ham, hvordan aftalen ville påvirke den hidtil så vigtige marginalskat.

Det var tilsyneladende, fordi det slet ikke var vigtigt for ministeren.

»Du kan jo se, hvor stor en prioritet det har været for os, da jeg ikke engang kunne give dig svaret,« sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille til en af de journalister, der havde spurgt til marginalskatten.

Måske er det hos Simon Emil Ammitzbøll-Bille navnet og ikke næsen, der vokser, når der siver en løgn ud, men den slags holder vi os naturligvis alt, alt for gode til at spekulere i.

Det var langt fra kun regeringen, der kunne levere lettere selvmodsigende sentenser ved indgangen til vinterferieugen. Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix i sidste weekend blev for eksempel en sang om en ’pacifistisk viking’. En ordsammenstilling, der umiddelbart synes på niveau med at kalde sig ’vegansk dyreplager’.