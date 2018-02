Mikroorganismer kan måske erstatte svampemidler i kornmarkerne Der kan være alternativer på vej til svampemidler, der mistænkes for at skabe resistens i sygdomsbehandling.

Der findes måske biologiske alternativer til de svampemidler, som er under mistanke for at gøre den nødvendige medicin virkningsløs overfor en bestemt type svampeinfektion hos mennesker.

Danske og svenske forskere er ved at afprøve to mikroorganismer, som ser ud til at reducere angreb af den vigtigste sygdom, der angriber hvede.

Den bekæmpes normalt med svampemidler, såkaldte azoler, som ligger meget tæt på de midler, som anvendes mod en farlig skimmelsvampeinfektion hos mennesker.

DR beskrev i sidste uge, at skimmelsvampen i stigende grad er blevet resistent overfor azoler. Det er en bekymrende udvikling, da infektionen i forvejen har en dødelighed på 40-60 procent. Hvis skimmelsvampen er resistent, stiger dødsrisikoen til 90 procent.

Forskerne håber, at mikroorganismerne enten kan erstatte svampemidler i landbruget eller i hvert fald reducere behovet for at bruge dem betydeligt, forklarer lektor i mikrobiologi ved Københavns Universitet, Birgit Jensen.

»Vi vidste på forhånd, at de to mikroorganismer har nogle effekter på alvorlige sygdomme i hvede. I projektet vil vi optimere det«, siger Birgit Jensen.

Udgangspunktet for forskningsprojektet, hvor forskere fra Aarhus Universitet og Sveriges Lantbruksuniversitet også indgår, var egentlig, at også plantesygdomme udvikler resistens overfor azolerne og dermed bliver sværere at bekæmpe.

Mistanken om, at brugen af azoler i landbruget er med til at skabe resistens mod midler, der bruges til at behandle mennesker, gør behovet for alternativer endnu mere akut.

Det er sværere for plantesygdomme at udvikle resistens mod biologiske end kemiske bekæmpelsesmidler, forklarer en anden af forskerne bag projektet, Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, som er lektor i plantesygdomme ved Københavns Universitet.

»Azoler påvirker en meget specifik proces i den svamp, de skal bekæmpe. De biologiske bekæmpelsesmidler kan derimod stimulere planterne til selv at forsvare sig. De kan også udnytte de sygdomsfremkaldende svampe som næringskilde og slå dem ihjel. Der er mange mekanismer, de kan anvende, fordi de er levende organismer«, siger han.

Gennem markforsøg i to år skal projektet blandt andet afklare, hvor effektive de to gavnlige mikroorganismer, svampen Clonostachys rosea og bakterien Pseudomonas chlororaphis, er i forhold til at bekæmpe svampesygdomme i hvede. Svampesygdomme kan føre til store økonomiske tab, fordi de kan sænke udbyttet kraftigt, og fordi de spredes let med vind og vand.

Hvis mikroorganismerne viser sig at have den ønskede virkning, skal de igennem en godkendelsesproces som andre sprøjtemidler. Birgit Jensen vurderer, at de i givet fald nok kan være klar til brug indenfor fem år.

Sammenhængen mellem landbrugets anvendelse af azoler og den stigende forekomst af resistente svampeinfektioner hos mennesker er ikke entydigt påvist. Men formanden for Dansk Lungemedicinsk Selskab, overlæge Ole Hilberg fra Vejle Sygehus, har overfor DR peget på, at de azoler, der bruges i landbruget, er næsten identiske med dem, der bruges til at behandle patienter.

»Og ved at man breder det ud i så stor stil, forventer vi, at det kan give tiltagende problemer indenfor behandling af patienter«, siger han til DR.

Problemet opleves også i lande som Storbritannien og Holland.

Midlerne bruges til bekæmpelse af svampesygdomme i en række afgrøder. I 2015 lå salget til landbrugsformål på lidt under 200 tons. Azoler bruges også i industrien til imprægnering af tekstiler og træ.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil have sagen undersøgt nærmere og vil også have problematikken taget op i EU, når svampemidlerne på et tidspunkt skal have deres godkendelse fornyet.

Andre politikere ønsker hurtigere handling. SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, vil have standset brugen af midlerne i landbruget nu og har ønsker både Lunde Larsen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby kaldt i samråd.

Svampemidlerne har i øvrigt været i søgelyset, fordi nedbrydningsprodukter fra dem udvaskes til grundvandet.