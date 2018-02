Castrum doloris: Nu siger danskerne farvel til deres prins Fra kl. 15 lørdag og tre dage frem kan offentligheden besøge Christiansborg Slotskirke i København, hvor afdøde Prins Henrik ligger i sin kiste.

Lørdag middag begyndte de at stille sig i kø foran Christiansborg Slotskirke. En lille flok, omkring 30 stykker, som har trodset vinterkulden for at sige et sidste farvel til prins Henrik.

Solen spiller kispus bag skyerne, mens køen langsomt vokser foran porten.

Inde i kirken ligger den franske grevesøn, der blev Danmarks kongelige højhed, men først sent i livet vandt danskernes hjerter. To af dem banker i brystet på Anette og Vibeke Herum.

Vibeke Herum er kørt hele vejen fra Randers for at ære den afdøde sammen med sin datter. De står pakket ind i pelsfrakke og flyverdragt og venter.

»Det er trist, at prinsen ikke selv kan se det. Vi har måske ikke værdsat ham nok her i Danmark. Vi vil gerne takke ham for at have gjort noget godt for vores dronning og vort land«, siger Herum'erne.

Anette og Vibeke Herum mener, pressen ikke har behandlet prins Henrik ordentligt. Foto: Perry MacLeod Jensen

Anette Herum er 50 år. Det er samme årgang som kronprinsen, bemærker hun. Vibeke Herum er 65 år og synes, at medierne skylder prins Henrik en undskyldning.

»Pressen skulle skamme sig nogle gange. Men han har taget det med et smil. Jeg kan godt forstå, han ville ligestilles i kongehuset. Og jeg kan godt forstå, han sender en sidste protest med sin bisættelse«, siger hun til Politikens udsendte.

Cocio Doloris

Prins Henrik ligger i 'castrum doloris', latin for sørgeforhøjning eller smertens borg. Prinsen ligger i en lukket kiste omsvøbt af Dannebrog og flankeret af æresvagter.

De sidste mange dage har det været en lang lovprisning, men ellers hørte man kun buh og bæh Fru Lose

Her ligger kisten til offentlig skue frem til mandag aften. Den er omgivet af blomsterkranse i et nøje dikteret symbolsk mønster, hvor de mest betydningsfulde sørgekranse ligger tættest på kisten.

Det er primært pensionister og børnefamilier, der er mødt op for at sige farvel. To teenagepiger står dog også i køen, bevæbnet med Cocio-chokolademælk og franske hotdogs.

»Vi føler, det er en pligt. Han var en del af os og en speciel personlighed«, siger Caroline Kamper og Vilma Yawl, begge 15 år og fra Jyderup.

Caroline Kamper og Vilma Yawl har mad med til køen. Foto: Perry MacLeod Jensen

»Han var farverig. Ikke som de andre. En mand, der turde gøre tingene anderledes«, fortsætter de to piger, der har stået i kø siden kl. 13.

Fremmødet er i det hele taget blandet. Nogle familier står med trækvogn, andre dåseøl i hænderne. Bedsteborgerne ankommer i pels og brocher.

En privat begravelse

Der er sagt og skrevet meget om prins Henrik de seneste dage. Ikke mindst om forholdet til danskerne og medierne, som prinsen aldrig blev nære venner med.

Ved årtusindskiftet blev prins Henrik døbt »Tudeprinsen« af tabloidpressen, efter han offentligt havde luftet sin frustration over kun at være nummer tre efter dronningen og kronprinsen.

Prins Henrik blev en slags karikatur i statsminister Anders Fogh Rasmussens kulturkamp i 00'erne. En udlænding, der ikke gad at lære dansk, men levede af offentlig forsørgelse, dyrkede et bagstræberisk ideal om 'patriarken i familien' og angiveligt tævede sine børn.

»Man siger, at den man elsker, tugter man. Og papa, vi har aldrig tvivlet på din kærlighed«, sagde kronprins Frederik kryptisk til sine forældres sølvbryllup i 1992.

I sine sidste år ændrede fortællingen om prins Henrik sig. Han blev en antihelt og en levemand, der insisterede på at være sig selv. I tv-serien Hofretter spiste han svampe og fasaner og så indimellem stort på Kongehusets arkaiske traditioner.