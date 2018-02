Advarsel om overvågning i Østersøen Rusland kan udnytte en planlagt gasledning på bunden af Østersøen til overvågning, siger ekspert. Det afviser selskabet bag.

En 1.200 kilometer lang gasledning er ikke nødvendigvis det eneste, der lander på bunden af Østersøen, hvis Danmark siger ja til energiprojektet Nord Stream 2. Danmark risikerer også, at det russiske forsvar placerer overvågningsudstyr på ledningen for at holde øje med civil og militær aktivitet i Østersøen.

Sådan lyder vurderingen fra seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), mens regeringen overvejer, omDanmark skal sige ja eller nej til den omstridte gasledning.

»Rusland vil med stor sandsynlighed bruge Nord Stream 2 til også at overvåge flådeaktiviteter i Østersøen. Det russiske forsvar vil formentlig smække noget aflytningsudstyr på gasledningen – uden at nogen af de andre aktører bag konstruktionen af gasledningen opdager det«, siger Flemming Splidsboel Hansen, der tidligere har arbejdet for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Netop nu er Udenrigsministeriet ved at undersøge, hvorvidt Danmark skal sige nej til den planlagte linjeføring tæt forbi Bornholm, fordi den kan være uforenelig med Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. I den kontekst vækker det ikke mindst opsigt, at selskabet bag Nord Stream 2 er ejet af det statsejede Gasprom i Rusland. Det er ganske vist planen, at ledningen anlægges parallelt med den eksisterende gasledning, Nord Stream 1, som allerede pumper milliarder af kubikmeter gas mellem Rusland og Tyskland. Den blev godkendt af den daværende VK-regering i 2009. Men ikke mindst i lyset af Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 ser Danmark denne gang med en helt anden skepsis på projektet.

Det russiske projekt er ikke nævnt med ét ord i den ændring af kontinentalsokkelloven, som et flertal i Folketinget vedtog sidste år. Men loven slår fast, at gasledninger fremover kan afvises af Udenrigsministeriet uden videre forklaring med henvisning til Danmarks udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser, når de løber gennem dansk søterritorium. Og 9. januar bad energi-, forsynings- og klimaministeren så formelt Udenrigsministeriet om at foretage en sådan vurdering af Nord Stream 2.

»Arbejdet med denne sættes nu i gang«, oplyser Udenrigsministeriet i en e-mail til Politiken.

I det arbejde vil Udenrigsministeriet blandt andet skulle tage højde for optrapningen af konflikten mellem Vesten og Rusland i Østersøen, der har tiltrukket sig stigende opmærksomhed. I rapporten ’Hybrid Maritime Warfare and the Baltic Sea Region’ fra november 2016 anbefalede forskere fra Center for Militære Studier på Københavns Universitet, at Nato styrker tilstedeværelsen i Østersøen. Her nævner de også nødvendigheden af, at »modstandsdygtigheden af kritisk infrastruktur under havoverfladen styrkes«.

»Både Rusland og Nato er selvfølgelig bekymrede for, at elkabler fra vindmølleparker, telekabler og andet infrastruktur kan blive forstyrret, hvis en af parterne pludselig får lyst til det. Derfor kan det være relevant med for eksempel lytteudstyr under overfladen«, siger militæranalytiker Hans Peter Michaelsen fra Center for Militære Studier.

Han ser sig ikke i stand til at vurdere, hvorvidt russerne rent faktisk vil installere overvågningsudstyr på Nord Stream 2. Men udstyr fastgjort til en gasledning på havbunden kan bidrage til at holde bedre øje med for eksempel ubåde under bølgerne, lyder hans vurdering.

»Det gælder selvfølgelig de ubåde, som vi kender fra klassiske krigsfilm, og topmoderne, ubemandede undervandsfartøjer, der skal holde øje med vigtig infrastruktur«, siger han.

Såvel Michaelsen som Flemming Splidsboel Hansen påpeger, at Rusland i forvejen overvåger Østersøen, og at yderligere overvågning ved hjælp af gasrørledningen således vil være et bidrag.

»Her vil min vurdering være, at effekten er marginal, fordi russerne i forvejen har kapacitet til at følge godt med«, siger Splidsboel Hansen.

Selskab: I kan bare tjekke

Hos selskabet Nord Stream 2 AG med adresse i Schweiz, der ejes af det statsejede Gasprom i Rusland, afviser talsmand Jens D. Müller advarslen fra den danske ekspert.

»Nord Stream 2-rørledningssystemet vil kun bestå af to strenge af betonbelagte stålrørledninger på havbunden«, skriver han i en e-mail, hvor han understreger, at også alt udstyr til brug for drift er opgivet i ansøgninger til de berørte lande.

»Der er ingen overvågnings- eller sporingsudstyr (og ingen strømkilde) på rørledningen«, fortsætter han og fremhæver, at myndighederne har ret til at kontrollere rørlagre, rørlæggepram og andet, når de vil.