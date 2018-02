32-årig er muligvis død efter indtagelse af MDMA

En 32-årig mand, der søndag aften afgik ved døden, havde muligvis indtaget MDMA.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev fundet liggende i kramper på gaden i Vanløse og bragt til Rigshospitalet, hvor han blev erklæret død.

Siden har politiet talt med en af mandens kammerater, der havde talt i telefon med ham, kort før han blev fundet på gaden.

I telefonen havde den nu afdøde fortalt, at han havde taget MDMA, og at han havde det dårligt.

En obduktion skal nu fastslå, hvad han døde af.

MDMA, som er det oprindelige virksomme stof i ecstasy, har i de seneste par uger forgiftet flere personer og kostet en 15-årig dreng fra Haslev livet.

Sammen med en jævnaldrende kammerat blev han 5. februar indlagt på Køge Sygehus efter at have indtaget stoffet.

Ret hurtigt stod det klart, at situationen var meget alvorlig, og derfor blev drengen overflyttet til Rigshospitalets specialister.

Her blev han lagt i kunstig koma, men hans liv stod ikke til at redde, og natten til torsdag døde han på Rigshospitalet.

I forbindelse med dødsfaldet oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man siden indlæggelsen har foretaget flere anholdelser og afhøringer blandt de unge i omgangskredsen.

»Det vigtige efterforskningsarbejde intensiveres ovenpå nattens dødsfald, og vi advarer endnu engang de unge kraftigt mod at indtage lignende stoffer«, sagde politiinspektør Kim Kliver torsdag.

Foreløbig er en 17-årig dreng varetægtsfængslet i sagen. Han sigtes for at have solgt det farlige stof og for at have bragt andres liv i fare.

Efterforskerne føler sig dog overbeviste om, at den 17-årige er en mindre spiller i sagen. Målet er at fælde de egentlige bagmænd.

Efter den 15-åriges død oplyste Kim Kliver, at det potentielt dødbringende stof tilsyneladende har spredt sig. Flere personer i Haslev og Næstved har kunnet berette om grimme bivirkninger efter indtag af ecstasypiller.

Og i weekenden gik det galt et andet sted i landet.

Lørdag morgen blev to piger på 15 og 16 år indlagt på sygehuset i Esbjerg med symptomer på, at de havde taget MDMA. Begge piger kom sig og blev lørdag aften udskrevet igen.

I forbindelse med pigernes forgiftning anholdt Syd- og Sønderjyllands Politi en 19-årig mand. Han har ifølge politiet erkendt, at han har overdraget stoffet til de to piger.

Også han er sigtet for at have bragt andres liv og førlighed i fare, men blev løsladt efter endt afhøring, da anklagemyndigheden vurderede, at der ikke var grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet.

ritzau