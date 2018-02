Politiet bekræfter anholdelse af mand mistænkt for økseangreb

Nordsjællands Politi bekræfter natten til tirsdag, at det var den eftersøgte mand, som mandag aften kort før klokken 22 blev anholdt i København.

Han er sigtet for drabsforsøg i Birkerød 17. februar og et bankrøveri i Ringsted to dage senere. Der bliver holdt grundlovsforhør tirsdag ved retten i Lyngby, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Anholdelsen af den 29-årige mand forløb uden problemer.

Hvor den mistænkte blev pågrebet, fremgår ikke af meddelelsen, men ifølge DR Nyheder var det på et hotel i hovedstaden.

ritzau