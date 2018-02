Nu bisættes prins Henrik

Der er ikke tale om en klassisk statsbegravelse, men ceremonien over afdøde prins Henrik er en statsmand værdig.

Flag over hele Danmark er på halv, og klokkerne på landets kirker ringer en halv time før bisættelsen klokken 11.

Dybbøl Mølle og andre gamle vindmøller ærer prinsen ved efter gammel tradition at sætte vingerne i såkaldt sørgestilling. Ifølge Dansk Møllerforening, som prinsen var protektor for, betyder det at sætte møllens vinger i kors.

Vejene omkring den imposante Christiansborg Slotskirke, hvor bisættelsen finder sted, er lukket for kørende trafik, og mange danskere har stillet sig op for at sige farvel.

De omtrent 60 særligt indbudte og kongefamilien er ankommet til kirken.

Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich ved kirken. Foto: Jens Dresling

Stort opbud rundt om Christiansborg Slotskirke her til formiddag. Foto: Jens Dresling

Christiansborg Slotskirke er kongehusets kirke og har også tidligere været anvendt ved royale begravelser.

60 særligt indbudte

Ceremonien i kirken vil vare omkring 45 minutter. Det er Erik Norman Svendsen, kongelig konfessionarius og tidligere biskop over København, som står for bisættelsen. Tre forskellige kor skal synge i kirken.

Bisættelsen slutter klokken kvart i 12, og klokken 12 forlader gæsterne kirken.

De omkring 60 indbudte tæller ud over kongefamilien, repræsentanter fra prins Henriks franske familie, repræsentanter fra det officielle Danmark og folk fra hoffet.

Ceremonien slutter med jordpåkastelse, hvorefter 10 officerer fra Den Kongelige Livgarde bærer kisten ud til rustvognen.

Herefter er der en privat sammenkomst for kongefamilien og gæsterne på Amalienborg.

Kirkeklokker markerer det sidste farvel

Landets kirkeklokker vil igen ringe en halv time efter bisættelsen.

Folketinget holdt her til morgen et minuts stilhed til ære for prins Henrik, efter Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, meget berørt af situationen holdt en en mindetale.

I går blev afholdt en mindehøjtidelighed for prins Henrik for 200 indbudte - heriblandt nære venner, gudbørn, protektioner, som kunne tage afsked med prinsen.

Prins Henrik har ønsket at blive kremeret, og dermed bryder han kongehusets tradition for kistebagravelser.

Efter kremeringen vil halvdelen af prinsens aske blive spredt ud over danske farvande, mens den anden halvdel bliver nedgravet i en urne i Fredensborg Slotshave.

Grev Ingolf ankommer til kirken. Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Dronning Margrethes lillesøster Anne-Marie Foto: Jens Dresling

Kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen(tv) står for bisættelsen. Det bliver hans sidste ceremoni i embedet. Foto: Jens Dresling

Stemning uden for Christiansborg Slotskirke. Foto: Jens Dresling

Dronning Margrethe ankommer til slotskirken. Foto: Jens Dresling

Foto: Peter Hove Olesen