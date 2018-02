Rådgivningscenter: Genopdragelsesrejser kan være traumatiserende Hvert år sendes over 100 tosprogede elever på længerevarende udlandsophold i deres hjemland. Det har negativ indflydelse på deres faglighed og sociale liv. Rejserne kan også være traumatiserende, mener projektchef hos rådgivningscenteret Etnisk ung.

En ung kvinde med ikke-vestlig baggrund er sendt på genopdragelsesrejse i sit hjemland. Hendes familie tolererede ikke hendes kæreste i Danmark, og derfor skal hun nu tilbringe tid i sit hjemland. Her skal hun genlære de sociale og kulturelle værdier, som hendes familie mener, hun har forsømt i Danmark.

Hun er rejst derned med sin far, men han udøver vold og social kontrol over for sin datter. Hun længes efter Danmark, men rejsen herop er svær og bestemt ikke ufarlig.

Kvinden kontakter rådgivningstjenesten Etnisk Ung, som hjælper hende med at finde en plausibel grund til at forlade huset i hjemlandet. De kontakter Udenrigsministeriet, som går ind i sagen, og sørger for et nyt pas og visum til kvinden.

Hun flygter tilbage til Danmark, hvor hun bliver indlogeret på et krisecenter. Her får hun psykologhjælp og penge til at leve for. Etnisk Ung overvejer, hvordan hun skal indsluses i det danske samfund igen. Er hun i fare? Skal hun have nyt navn? Hvordan kommer hun tilbage i skole? Hvor i landet skal hun bo?

204 tilfælde siden 2015

Ovenstående stammer fra en episode med en anonym kvinde, som Susanne W. Fabricius, projektchef hos Etnisk Ung fortæller om til Politiken. Og sådanne episoder er langt fra sjældne.

Ifølge Ankestyrelsens rapport 'Længerevarende udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig baggrund' svarer 33 ud af 95 adspurgte kommuner, at de kender til i alt 204 tilfælde i perioden fra 1. august 2015 til oktober 2017, hvor ikke-vestlige børn og unge har været på et længerevarende udvekslingsophold, som i mange tilfælde dækker over genopdragelsesrejser.

Derudover kender Københavns Kommune til 580 tilfælde, hvor tosprogede elever ikke er mødt i skole efter en ferie. 61 kommuner svarer, at de ikke kender til nogen tilfælde af længerevarende udlandsophold siden 1. august 2015.

Ankestyrelsens rapport definerer længerevarende udlandsophold som alle udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig baggrund, der varer mere end en måned ud over skolernes ferieperioder.

25 ud af de sammenlagte 34 kommuner, som har oplevet den slags udlandsophold, har afgivet et skøn over antallet af sager, hvor opholdet har haft negativ betydning for barnets skolegang, sprogkundskaber eller trivsel. De opgør det til 130 ud af i deres alt 179 sager.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er ikke tilfreds med tallene.

»Jeg kan godt afsløre, at der kommer nye initiativer imod genopdragelsesrejser, når regeringen snart kommer med en samlet pakke, der skal bekæmpe parallelsamfund«, udtaler ministeren ifølge Kristeligt Dagblad i en pressemeddelelse.

Traumatiserende oplevelser

Susanne W. Fabricius er bekymret for elevernes udvikling, når de tager på genopdragelsesrejser. Udover de faglige konsekvenser, er flere endt med traumatiske oplevelser.

»De fleste fortæller, at de bliver lokket med en ferie. Og når de kommer til oprindelseslandet, bliver de efterladt der af mor eller far eller begge forældre. Så står de der og aner ikke, hvornår de kommer hjem, eller om de overhovedet kommer hjem igen. De bliver trukket væk fra alle nære relationer og hevet ud af skolen«, siger Susanne W. Fabricius.