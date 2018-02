Advokater om Støjbergs lovforslag: Forenklet opfattelse af retspraksis

Så de ting og domme fra EMD, de henviser til, er I i forvejen opmærksom på?

»Ja, der er ikke nogen af dommene eller opstillede kriterier, vi ikke kender. Der er for så vidt ikke meget nyt under solen andet end en masse eksempler, og det er så lovgivers måde at anvise os i, at i de her tilfælde synes lovgiver, at domstolene skal udvise«, svarer dommerformanden.

Han tilføjer, at domstolene allerede i dag udviser i et væld af sager, og at det er en lille kategori af sager, der har givet anledning til kritik, fordi der ikke blev udvist.

»Man kan sige, at lovgiver med dette lovforslag påtager sig et større ansvar for udvisninger ved at angive en række tilfælde, hvor man mener, der skal ske udvisning. Men vi hæfter os ved, at det ikke er lovgiver, der udviser, det er stadig domstolene, og udvisning i den enkelte sag sker på grundlag af en konkret vurdering af en række omstændigheder«, forklarer Mikael Sjöberg.

Institut for Menneskerettigheder har tidligere påpeget et behov for, at menneskerettighedsdomstolens praksis tydeliggøres.

Instituttet kommer dog i sit høringssvar med en række anbefalinger til lovforslaget, »som særligt retter sig mod at sikre retningslinjernes praktiske anvendelighed«, som det formuleres.

Blandt andet at lovforslaget baserer sig på flere domme fra menneskerettighedsdomstolen – »dels fra før årtusindeskiftet, dels – og navnlig – alle domme, hvor EMD (menneskerettighedsdomstolen, red.) har fundet udvisning i strid med EMRK (menneskerettighedskonventionen, red.)«.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard vurderer, at de foreslåede regler vil kunne have en lille betydning.