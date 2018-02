Politiet: 75-årig kan være indebrændt nær Videbæk

FOR ABONNENTER

Historien har ikke flere historier at byde på. Nazister, Anden Verdenskrig, Muren, øst-vest og terrorbevægelsen Rote Armee Fraktion – alle til hobe synes de emner at have udspillet deres rolle i tysk film, som de ellers har forsynet med så meget stof og så megen succes.

Samtidig står landets store filmfestival, Berlinalen, over for et hamskifte af de større, når direktør Dieter Kosslick, som siden sin ansættelse i 2001 har gjort arrangementet til sit personlige livsværk, træder tilbage om godt et års tid.

Sidste år skrev 79 tyske filminstruktører under på et åbent brev til Tysklands kulturminister, Monica Grütters, med en klar opfordring om at sørge for, at efterfølgeren frem for alt værdsætter selve filmkunsten. Om Dieter Kosslick allerede har rystet lidt på hånden i udvælgelsen af værkerne til sin næstsidste Berlinale, skal være usagt. Men de hele fire tyske film, som er i hovedkonkurrencen, synes snarere at være med for at tækkes hjemlandet end for deres kunstneriske kvaliteter.

Christian Petzolds ’Transit’ ligger godt til i diverse favoritfora, men noget overbevisende mesterværk eller en indlysende vinder har vi endnu ikke set her, hvor vi kun mangler én fra den tyske kvartet, ’In den Gängen’ (I gangene) af Thomas Stuber.