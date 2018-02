DF's retsordfører: »Jeg har udtrykt mig klodset« Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, talte i et interview for at likvidere Syriens-krigere. Nu trækker han i land.

Retsordføreren fra Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ærgerlig over, at han gik for langt i et interview i Jyllands-posten om danske Syriens-krigere.

»Jeg har udtrykt mig klodset«, siger han.

Interviewet blev bragt i Jyllands-Posten under overskriften:

DF klar til at dræbe danske syrienskirgere. Det er en erhvervsrisiko ved at være terrorist.

Her siger retsordføreren, at den danske efterretningstjeneste skal dele oplysninger om danske Syriens-krigere med Danmarks allierede, så de kan bombe det sted, de befinder sig eller likvidere dem.

Peter Kofod siger desuden, at »hvis en specialstyrke møder dem, er det meget fornuftigt set ud fra et sikkerhedssynspunkt at eliminere den fjende og sørge for, at de her mennesker ikke er i stand til at rejse tilbage og eventuelt lave et terrorangreb på dansk jord«.

Men at tro, at DF dermed går ind for at likvidere danskere, er altså en misforståelse, lyder det nu.

Peter Kofod, hvad er det, som er blevet misforstået?

»Jeg har ingen kritik af Jyllands-Posten. Hvis jeg skal kritisere nogen, er det min egen 'klodsethed' for ikke at ramme sagen spot on. For det har jeg ikke gjort«.

Hvad er det helt præcist, der er 'klodset' i det, som du har sagt?

»Hvis folk rejser afsted, hvilket der findes regler for, at de ikke må, så skal de selvfølgelig retsforfølges, hvis de tages til fange. Det er klart. Hvis specialstyrker møder dem i felten, og de står med et våben, så er det krigens love, der gælder. Og sådan er det. Danske og andre soldater har selvfølgelig lov til at passe på sig selv«.

Så du mener ikke, at der fra Danmarks side skal følge en opfordring til at eliminere de her personer?

»Nej, fordi Danmark kan ikke som land pålægge andre landes soldater at gøre noget som helst. Spørgsmålet er, om man skal dele efterretninger med andre lande, og det mener jeg afgjort, man skal.«

Så I vil gerne udlevere oplysninger om danske statsborgere, som er IS-krigere, men I vil ikke opfordre militære styrker til at dræbe dem, hvis de finder dem i en bygning for eksempel?

»Der følger ikke opfordringer med oplysningerne på den facon. Vi kan ikke pålægge andre lande at agere på en bestemt måde. Det er franskmændene, briterne eller amerikanerne, der må håndtere, hvordan de ønsker at opføre sig. Så spørgsmålet er: Skal vi hjælpe vores venner i Den frie verden eller skal vi ikke? Det synes vi, at vi skal ved at dele oplysningerne.«

Men hvad er det så, der er klodset sagt i Jyllands-Posten?

»Jeg kunne have udtrykt mig mere præcist. Jeg kan jo se på dækningen her i løbet af de sidste 12 timer, at jeg med mine udtalelser har været med til at slå tvivl om, hvad der er Dansk Folkepartis holdning i den her sag. Det er ærgerligt.«

Danske IS-krigerne skal ikke retsforfølges i Danmark

Det er i omegnen af 150 danske statsborgere, der ifølge Politiets Efterretningstjeneste, er draget til Irak og Syrien for at tilslutte sig militante jihadistiske grupper siden 2012. En del af dem er vendt tilbage til Danmark, andre er dræbt i kamphandlinger, og en lille gruppe sidder i øjeblikket fængslet i Syrien og Irak.

Denne gruppe har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i sidste uge været ude og åbne op for, at man får tilbage til Danmark til retsforfølgelse.

Det ønsker Dansk Folkeparti imidlertid ikke.

»Jeg har ikke noget ønske om, at folk, som har draget i hellig krig får en fremtid i Danmark. Men hvis folk tages til fange i de her områder, så må der enten ske en retsforfølgelse af dem, hvor de er, eller også sætte dem for krigsforbryderdomstolen,« siger Peter kofod.