Hun er en del af det mørkeblå tapet, som hele den danske debat befinder sig foran her i 2018. Hun har værdier tilfælles med Marcus Knuth fra Knuthenborg og Venstre, og med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, og naturligvis med Søren Krarup, hendes mentor, Krarup-familiens nestor og bagmand, Tidehvervs-religiøsitetens opretholder og garant – for tiden dog i magtens blegblå kulisse, fordi han er blevet lidt gammel, og han har datteren Marie Krarup på tinge.

Hvorfor skulle jeg være bange? Højredrejningen, som jo altoverskyggende handler om indvandrer- og asylpolitik, er i de bedste hænder – de fælles, de flestes hænder. Som et helt kompagni lydige soldater er danskerne rettet ind – og selv de, som kalder sig røde med et forældet udtryk, ved, at den danske asylpolitik ligger fast i skruen, det har Mette Frederiksen sørget for, ikke spor farligt at stemme på hende, derfor. Burka-forbuddet kommer også til at blive vedtaget med socialdemokraternes stemmer (jeg nævne det, selv om jeg er bedøvende ligeglad med dette overgreb på liberale grundsætninger – der er ikke så mange liberale mere til stede i lokalet, heller ikke burkaer).

MEN DET, som for alvor gør mig angst, er den omstændighed, at den begavede Sørine Gotfredsen ikke også selv er blevet angst. Hun kunne være bange for, at hendes kritik er blevet mainstream. Hun kan efterhånden – som det altid formuleres! – sætte flueben ud for sine mange forskellige synspunkter, fra de alvorligste til de mindste, snart vil Nationalmuseet også holde op med at bande, DR vil rette ind.

Men var hendes oprindelige ønske ikke at lave et oprør, gøre en forskel?

Jeg spørger venligt, for jeg er, i al uskyldig perfidi, naturligvis så hamrende enig med hende om næsten alt. Undtagen det væsentlige.

Problemet er, at kristne mennesker som Sørine Gotfredsen kun bliver bange på et højere plan.

Jo, et mørkeblåt tapet er bredt ud i horisonten, sådan må det være, det passer os (også økonomisk) bedst. Skulle der være en horisont et lille stykke længere oppe? Her skal vi heldigvis ikke bruge de belastede ord som humanisme, godhed, velvilje, optimisme, det er letsindige og gamle ord fra forrige århundrede. Her må vi bruge andre ord, som – på overfladen naturligvis – er forståelige, men som bagved i k k e kan forstås – og nu er vi ved Gud i det hinsidige.

Enhver højrefløj er Guds-troende, for her i troen er der et fint reservat, et utilgængeligt område af sjælen, hvor samfund og mainstream ikke hører hjemme. Det er de færreste præster, som ikke beder for dronningen – jeg tillader mig at nævne Margrete Auken som et svalende enkeleksempel på en præst, som i k k e gjorde/gør det.