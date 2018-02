’Jens Vejmand’ har fået job i Kenya med hakke, skovl og app-teknologi En dansk startup-virksomhed har ambitioner om at udvikle en billig, teknologisk standard for reparation af hullede jordveje på hele den sydlige halvkugle. Udgangspunktet er en kombination af gammeldags vejarbejdere og ny teknologi til registrering af bump og huller. Men der er masser af forhindringer.

Selv om virksomheden Mobilized Construction huserer tusinder af kilometer væk og så langt fra lugtede af skandalehistorie om misbrug af skattekroner, var dens perspektiver så svimlende, at den i månedsvis blev ved med at blinke øverst i bunken af fænomener til snarlig undersøgelse.

Der er tale om et både billigt og sandsynligvis realisabelt bud på en løsning på den tredje verdens monumentale problemer med rædselsfuld infrastruktur på hullede jordveje. Udtænkt af danske iværksættere med et brugbart koncept, masser af gåpåmod, respektable kontakter og himmelhøje ambitioner om at »forbedre vejkvaliteten for tre milliarder mennesker i Afrika og Sydøstasien«.

På samme tid teknologisk fancy og oldschool i udførelsen. Der skal stort set kun bruges lokal arbejdskraft i et nyt marked for vejreparation, som skabes af virksomhedens digitale, løbende målinger af beskaffenheden på små og store vejstrækninger. Oplysninger, som skaffes via billig software i en smartphone og kan bruges til at tilbyde arbejde til afrikanske Jens Vejmand-typer med kræfter og evner for at tage fat med hakke, skovl, trillebør og machete.

Det lød smart. Også selv om jeg godt vidste, at ideen stadig befandt sig på startup-stadiet med alle de børnesygdomme, som Mark Zuckerberg, Larry Page og Jeff Bezos sikkert også gik rundt og bøvlede med under fødslen af Facebook, Google og Amazon.

Jeg ville vide, om Mobilized Construction rent faktisk havde fundet på noget banebrydende i stor kaliber for ulandene og derfor befinder jeg mig en sen januardag i 2018 på en jordvej i Murang'a-regionen i Kenya. Medarbejdere fra Mobilized Construction har for nylig repareret et nydeligt stykke vej herned til bunden af bakken, hvor der springer rent bjergvand fra en kilde. 800 meter har vi kørt fra hovedvejen.

80-85 procent jordveje

Det er stop nummer et på den første af to demonstrationsdage, som skal give en pejling af, om der er noget om snakken, når Mobilized Constructions danske ceo, Johan Juul Jensen, ventilerer ambitioner om at ville »skabe standarden for vejreparation på hele den sydlige halvkugle, hvor omkring 80-85 procent af al vejinfrastruktur er jordveje«.

Det perspektiv har vi allerede talt om i København. I den nuværende situation har Mobilized Constructions kenyanske programchef, Joseph Kigo fra Nairobi, sørget for en chauffør til at køre os rundt og se på dårlige veje, der er blevet blevet bedre.

Ved det lille vandspring står en håndfuld mænd og venter på hinanden. En er kommet til på motorcykel tungt belæsset med vanddunke. En anden med en æseltrukken ladvogn.

Peter Mburu er kørt herned i en slidt Toyota varevogn fyldt til randen med store vanddunke, der venter på at blive fyldt op og senere solgt på et marked i nærheden. Han har i høj grad lagt mærke til, at vejen herned er blevet betydeligt lettere at forcere.

De gamle bump er jævnet ud, og der er gravet grøfter i siderne, så vandet kan løbe fra, når regntiden sætter ind.

Vandhandler Mburu kører dagligt herned mellem tre og seks gange, og transporterer på hver tur 600 liter vand retur til salg hos befolkningen i Mabanda et par kilometer herfra. Besparelsen ved en bedre vej er til at tage at føle på.

»Før Mobilized Construction kom, brugte vi omkring 3.000 kenyanske shillings om ugen på brændstof og reparation af bilen. Det er reduceret kraftigt. Før kunne det tage mere end 10 minutter for hver tur. Det kan i dag gøres på mindre end fem. Jeg har halveret min tid på vejen. Den var forfærdelig før. Fuld af huller«, siger Peter Mburu.

I sine gummistøvler og slidte t-shirt legemliggør han en idé, jeg i første omgang blev opmærksom på i en samtale med en diplomat fra den danske ambassade i Washington, DC. Ambassaden havde hjulpet Johan Juul Jensen og hans lille stab i Mobilized Construction med at skabe forbindelse til relevante bureaukrater i den amerikanske hovedstad, hvor Verdensbanken fra sit hovedsæde står for fordelingen af hovedparten af midlerne til genopbygning af infrastruktur i den tredje verden.

90 procent billigere

Fra diplomatiet blev der lettet på hatten over virksomheden, der via sin kombination af moderne dataindsamling og manuel, lokal arbejdskraft mener sig i stand til at reducere prisen for vejreparation med 90 procent af den pris, der gælder, når Verdensbanken betaler for en opgave.

Fra sit kontor i København har Johan Juul Jensen inden min afrejse til Kenya forklaret sit koncept, som blev født undervejs i et studieforløb på Georgetown University i Washington.

Den erfarne professor John Buttarazzi, der har solid viden om offentligt-private partnerskaber, havde provokeret sin danske student ved at påstå, at det ikke er muligt at gennemføre udviklingsprojekter i skikkelse af offentligt-private partnerskaber, med mindre budgetrammen udgør mindst 20 millioner dollar.

Ellers kunne man lige så godt lade være, mente professoren. Johan Juul Jensen mente, han tog fejl og gav sig til at skrive et memo, der kom frem til den stik modsatte konklusion.

»Mit memo blev sendt til forskellige folk i Verdensbanken. Jeg mødte dem og fik god feedback. Min idé gik ud på, at i stedet for at lave offentligt-private partnerskaber, der er kæmpestore og komplekse med masser af jurister og ingeniører involveret, ville jeg lave dem så små og simple, at du kunne bruge en standard-juridisk kontrakt og ikke behøvede ingeniører til at planlægge projekterne«, fortæller Johan Juul Jensen.

Han gik i gang med at rode med ideen om minikontrakter og mødte undervejs den amerikanske finansmand Kevin Lee på en startup-konference i Philadelphia. Sammen begyndte de at arbejde systematisk med et koncept, der tager udgangspunkt i de accelerometre, der befinder sig i enhver middelmådig smartphone.

Tilsat en software er accelerometrene i stand til at måle vibrationerne i et køretøj – og dermed de ujævnheder, det støder på. Ved at samle data om disse vibrationer i en applikation, som blev udviklet hos Mobilized Construction, kan en given vejstræknings bump, huller og ujævnheder både udpeges og kvantificeres.

Unik sammenkobling

Den idé står Mobilized Construction langt fra alene med. Men ifølge Johan Juul Jensen er hans firma ene om at koble de rå data sammen med udviklingen af et helt lille arbejdsmarked, hvor et netværk af medarbejdere har mulighed for at reparere vejen, når det behøves.

»Tanken er at samle de her data fra accelrometre i smartphones på daglig basis og bruge dem til at udforme små vejkontrakter, så en lokal person kan logge på sin telefon og byde på et stykke vej. Får han eller hun ja, kan pågældende gå ud og reparere vejen og bliver betalt ugen efter, når vi har indsamlet data og kan se, at vejen er i god nok stand«.

Altså når en bil med accelerometer igen er kørt over den reparerede vej?

»Ja, hvis vejbumpet ikke er der længere, er det tilstrækkeligt til, at de kan få udbetalt deres løn. Og vi gør det til en tiendedel af prisen«.

En tiendedel?

»Ja. I den lokale kontekst med små projekter kan du fjerne advokaterne og ingeniørerne til at tjekke vejen før og efter. Det gør vores system selv. På den måde ryger 30-40 pct. af budgettet. Ikke 90 pct. Men fordi vi kan lave små projekter og ikke bruger tungt maskineri, skal vi ikke bruge penge på at fragte en damptromle eller en gravko fra Nairobi eller Mombasa. Det er enormt dyrt, og du skal bruge ingeniører til de avancerede køretøjer. Vi bruger bare en skovl og håndkraft lokalt«.

Slingre rundt om hullerne

Den bil, Joseph Kigo har hyret til at vise mig rundt i området, er en lille, blå Mazda. Den hentede os om morgenen på et hotel ved motorvej A2 ved Thika omtrent 40 kilometer nordøst for Nairobi. Bilen snurrede lystigt nedad bakken til det lille vandspring, men det kniber gevaldigt, da vi er kørt nogle hundrede meter længere frem på den fem kilometer lange vejstrækning, der lige nu udgør ét af to pilotprojekter for Mobilized Construction i Kenya.

Vejen løber mellem landsbyerne Kirwara og Rwegetha. På et kritisk sted på vej op mod en bakketop er vejen lige pludselig så fuld af huller og bump, at chaufføren er nødt til at slingre ud og ind i en hastighed på 15 kilometer i timen for overhovedet at komme til tops.

Lidt længere fremme er et vejsjak på syv mænd og tre kvinder i fuldt sving med arbejdsredskaber af den gamle skole. Hakker, skovle og macheter er i sving efter samme model, som man forestiller sig var normalen, da Jeppe Aakjær i 1905 skrev sit berømte digt om ’Jens Vejmand’.

Sjakformanden Gikeri Mwangi byder velkommen og forklarer, at sjakket har gået i et stykke tid og ventet forgæves på en kraftig, stenholdig topjord ved navn marram, som skal bruges til at udbedre skaderne på det hullede stykke vej, vi netop har passeret. Tefabrikkerne, der skal stå for levering af materialer, har ladet vente på sig. I ventetiden har sjakket kastet sig over at rense den næste kilometer meter vej for buskads, højt græs og ukrudt, der har overtaget det, der engang var en grøftekant.

Det er sjette dag, de arbejder på den del af vejen.

»Vi renser grøften. Den er vigtig. Men vi kan ikke komme jord på toppen af den hullede vej, fordi det bliver for porøst, når vi ikke har vores maram. Når regnen kommer, vil det ikke være muligt at bruge vejen. Den jord, vi har, er ikke hård nok«, siger Gikeri Mwangi.

Job til de unge

Joseph Kigo bemærker, at der arbejdes hårdt på at skaffe den nødvendige jordtype. Det er 25 grader varmt, de 10 vejarbejdere sveder, mens de pukler med grøfterensningen. De fleste af dem arbejder til daglig på en farm eller med småhandel i de små landsbyer. Men de har sagt ja til at tjene penge på vejreparation.

En af dem er 35-årige Elias Kamau, far til to børn på et og tre år. Han blev rekrutteret til opgaven af Rikeri Mwangi.

»Det er et meget fint projekt, fordi det skaber job for unge mennesker. Vejen skaber forbindelse mellem de små erhvervsdrivende«, siger Elias Kamau.

Han sigter til de snesevis af minilandbrug, der i frodigt sammensurium af træer med avokado, mango, passionsfrugt og bananer gør området til en blandet landhandel i bogstaveligste forstand. Her vokser bønner, majsplanter, kartofler og nødder. Side om side med langt større arealer med kaffe- og temarker.

Selv om vi befinder os i små 2.000 meters højde, virker her så grønt og spirende af agrarisk foretagsomhed, at enhver kan sætte sig ind i den bitterhed det må indebære, hvis man ikke kan komme afsted til markedet, fordi vejen i regntiden er umulig at køre på.

Ifølge Murang’a-regionens transportminister, Amos Njoroge, er der 16.000 kilometer uasfalteret vej i regionen. Og alt for få penge til at reparere dem. Prioritering er nødvendig, og Mobilized Constructions app-baserede løsning har noget i sig, mener ministeren:

»Dette program er et af flere projekter, vi vil have kig på i fremtiden som en nøgle til at hjælpe vores landmænd«.