TV 2 retter fejl og efterlyser kilder efter kontroversielt indslag om somaliske kvinder Tv-indslag fra Vollsmose satte brand i udlændingedebatten. Det kulminerede med, at DF spurgte danskerne, om somaliske kvinder er en begunstigelse eller en byrde.

Det er ikke hver dag, at en stor national tv-station beder sine kilder om at henvende sig igen, så tv-stationen kan få sin historie be- eller afkræftet.

Men TV 2 anmoder nu de 11 somaliske kvinder, som medvirkede i søndags i TV Nyhederne, om at kontakte TV 2 igen, da der er rejst tvivl om den journalistiske konklusion i indslaget: At de 11 kvinder ikke taler dansk.

Et indslag der har fået en lang række konsekvenser i løbet af ugen.

Samtidig er TV 2 fredag blevet nødt til at rette og præcisere oplysninger i både videoklip og tekster på nettet om sagen.

I tv-klippet så og hørte man journalisten spørge de 11 kvinder, der var mødt frem til et arrangement i en somalisk forening i Odense-ghettoen Vollsmose:

»Hvor mange af jer kan tale dansk?« efterfulgt af tavshed. Tolken, der er til stede, siger, at »de svarer jo selv, hvis de kan tale dansk«.

Bagefter fremgik det, at ingen af dem er i lønnet job.

Hvorefter TV 2 interviewer en af de 11 somalisk kvinder, der har været på kontanthjælp i 19 år og som siger, at hun forstår dansk, men ikke taler det.

Et af tv-klippene lægges samme dag på nettet med teksten: »Ikke en eneste kan dansk i somalisk kvindeforening«

Grotesk

Indslaget får mange politikere til at reagere. Dansk Folkepartis Peter Skaarup kalder det »helt grotesk, at ingen i den somaliske kvindeklub tilsyneladende kan tale dansk eller er i job«.

»Vil man ikke Danmark, hører man ikke til her!«, skriver Peter Skaarup på Facebook.

Og Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, erklærer, at »det nuværende system fungerer ikke«.

»De her indvandrerkvinders pligt er at gøre sig klar til arbejdsmarkedet, og det er man ikke, hvis ikke man kan snakke dansk«, siger han til TV 2.

Matias Tesfaye vil i tilfældet med kvinderne fra Vollsmose kræve, at de bliver trukket i kontanthjælpen, hvis ikke de møder op til sprogundervisningen.

Uretfærdig behandling

At der er store integrationsproblemer i et boligområde som Vollsmose er ikke noget, TV 2 har fundet på. Tallenes tale er tydelig: Syv ud af ti kvinder i Vollsmose fra Somalia, Libanon, Irak og Syrien er ikke i job.

Alligevel bliver det markante topindslag TV 2 Nyhederne hurtigt udsat for kritik. Den somaliske kvindeforening Sahan, som havde ja til at modtage TV 2-holdet i Vollsmose, har i en udtalelse på Facebook skrevet, at »medlemmer af vores forening været genstand for en yderst uretfærdig behandling af TV 2 Nyhederne«.

Politiken har henvendt sig flere gange til Sahan for at få at vide, hvad TV 2 helt præcis gjorde galt. Og om det er rigtigt, at de 11 kvinder ikke taler dansk. Men Sahan har ikke ønsket at udtale sig til Politiken eller være behjælpelig med at finde nogle af de 11 kvinder.

Sahan fastslår dog i Facebook-opslaget, at der var tale om nytilkomne borgere i Danmark, som var kommet til et et oplæg om juridiske love og regler i i familiesager og sager om opholdstilladelse.

»Deltagergæsterne er ressourcesvage borgere, som er bekymrede for deres fremtid, særligt efter at have set tvangsudvisninger af borgere med somalisk baggrund. Arrangementet skulle give disse borgere indblik i deres rettigheder og proceduren for afgørelser om udvisninger. Det er derfor beklageligt, at hele vores arrangement er blevet vendt på hovedet og gjort til et spørgsmål om integration og sprogfærdigheder«, skriver Sahan.

Foreningen ser »meget kritisk på TV 2-journalistens arbejdsmetode, og vil ikke acceptere at blive udnyttet i en forudbestemt dagsorden«.

»Det er helt rigtigt, at vi har medlemmer i foreningen, som ikke er på arbejdsmarkedet, men de har hver især deres individuelle årsager til dette«, skriver foreningen Sahan, som i 2016 modtog Tine Bryld-prisen for sin integrationsindsats i Vollsmose.

Afstemningen

Onsdag fulgte Dansk Folkeparti op på historien ved at lancere en afstemning på Facebook med disse to enkle spørgsmål: Er de fleste somaliske kvinder en byrde eller en begunstigelse? Illustreret af en blyant, der svæver over en stemmeseddel med de to spørgsmål.

Dansk Folkeparti nævner dog ikke TV 2-indslaget som inspiration.

Indtil videre er opslaget delt langt over 1.000 gange og diskuteres fortsat på de sociale medier. Nogle jubler »byrde« og opfordrer til massehjemsendelser, andre bruger ordet fascisme om en sådan afstemning om en hel folkegruppe.

Samme aften interviewede Politiken Dansk Folkepartis Martin Henriksen:

Hvorfor denne kampagne?

»Nu har vi jo haft nogle mennesker gående rundt i Danmark i årevis uden at blive integreret. Det er åbenbart for de fleste, at det er en belastning. Uanset hvad vil de ikke integreres. Vi kan ikke tvinge dem. Disse mennesker vil ikke være en del af det danske samfund, derfor skal de sendes hjem«.

Det er ret svært at sende folk retur til Somalia?

»Det første, der er brug for, er et flertal i Folketinget, der vil gøre det. Der er kommet lidt gang i hjemsendelserne, men det er ikke overvældende«.

Men hvordan forestiller du dig, det skal gøres?

»Vi skal inddrage deres opholdstilladelse, hvis de f.eks. har været på offentlig forsørgelse i to år. Så har de fået chancen og ikke brugt den«.

Hvad skal det ske med en dansk kvinde/statsborger, der har været på offentlig forsørgelse i to år?

»De skal hjælpes, dem skal der ikke ske noget«.

En irakisk kvinde?

»De skal også sendes hjem«.

Hvorfor ikke mændene?

»De skal også sendes hjem«.

Hvor længe vil I køre jeres kampagne?

»Det har vi ikke lagt os fast på«.