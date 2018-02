Lokalbanken Østjydsk Bank går konkurs efter flere års kamp

De seneste år har Østjydsk Bank kæmpet for at holde sig oven vande. Men nu gik den ikke længere for lokalbanken i Mariagerfjord, som torsdag indgiver konkursbegæring.

Det skyldes blandt andet bankens store risikofyldte udlån, som alle blev etableret før finanskrisen. Dermed er aktionærernes kapital tabt. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse.

Sparekassen Vendsyssel overtager banken, hvilket omfatter alle 14.000 kunder samt medarbejderne. Det sker mod en betaling på 50 millioner kroner.

»Vi er meget kede af, at det ikke har kunnet lade sig gøre at sælge banken med fuld dækning til både aktionærer og den efterstillede kapital«.

»Vi er meget glade for, at vi sammen med Sparekassen Vendsyssel har fundet en holdbar løsning på de udfordringer, som Østjydsk Bank står overfor«, siger Max Hovedskov, bankdirektør i Østjydsk Bank.

Hovedskov fortsætter som regionsdirektør i Sparekassen Vendsyssel for Østjydsk Banks hidtidige aktiviteter i Mariager, Hadsund og Hobro.

Analytikere og andre har tvivlet på, at det ville lykkes for banken at indsamle de mange millioner, som skulle bringe banken på fode igen.

De seneste år har banken været belastet af lånene fra før krisen. Banken har kæmpet med at rejse den fornødne kapital. Trods de forbedrede konjunkturer lykkedes det ikke.

Fra 2012-2015 lød de samlede nedskrivninger på 1,2 milliarder kroner. Det er ikke mere end to år siden, at den forrige genopretningsplan fandt sted.

Banken har siden 2013 arbejdet målrettet med at nedbringe udlånet, herunder også nødlidende udlån. Samtidig er der blevet solgt og sammenlagt afdelinger, solgt aktiver og foretaget løbende tilpasninger af omkostningerne.

Indsatsen har resulteret i positive resultater i både 2016 og første halvår af 2017. Medn det er altså ikke lykkedes at opnå den nødvendige styrkelse.

Desuden har ny regulering skærpet kapitalkravene til pengeinstitutterne yderligere.

Efter overtagelsen får fem medlemmer af Østjydsk Banks repræsentantskab plads i Sparekassens Vendsyssels øverste ledelsesorgan.

ritzau