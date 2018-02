Udflytning af vagthund udfordrer EU-forpligtelser Danmark har tilsluttet sig EU-finanspagtens princip om at have et selvstændigt økonomisk råd, der ikke skal adlyde regeringen.

En vagthund uden muskler og tænder. En underminering af institutionens uafhængighed. Sådan lyder den forudsete konsekvens af at udflytte De Økonomiske Råd (DØR). Kritikken kommer fra overvismand Michael Svarer, seks tidligere overvismænd, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne samt en række danske eksperter og politikere.

Men udflytningen af DØR og den finanspolitiske vagthund fra hovedstaden til Horsens giver også panderynker uden for Danmarks grænser.

Danmark tilsluttede sig i 2012 EU’s finanspagt, og den stiller krav om at sikre en uafhængig finanspolitisk vagthund, som holder regeringen i ørerne og rådgiver om blandt andet den finanspolitiske holdbarhed, udviklingen i den offentlige saldo, gæld og udgiftslofter.

»Udflytningens konsekvens er beklagelig, fordi den danske vagthund har et stærkt ry og ikke før har været konfronteret med vanskeligheder i forholdet til den danske regering. Det bliver formentlig sværere og mere ressourcekrævende for DØR at opretholde sit høje ekspertiseniveau og dets relationer til andre administrationer. Denne høje grad af ekspertise er selve nøglen til at opretholde et højt niveau af uafhængighed«, siger Diane Fromage, lektor i EU-ret ved Maastricht Universitet og med ekspertise i finanspagten.

Hun oplyser, at der ikke tidligere er set eksempler på, at en national finansvagthund er blevet forflyttet og dermed svækket kortvarigt eller permanent. Til gengæld er institutionerne i Ungarn og Spanien blevet modarbejdet på anden vis.

Regeringen respekterer fuldt ud, at DØR er fagligt uafhængig Simon Emil Ammitzbøll-Bille, økonomiminister

Må ikke tage imod ordrer

I de EU-principper om vagthunden, som Danmark har tilsluttet sig, lyder det, at »uafhængighed og funktionel selvstændighed er afgørende, idet det giver institutionen råderum til effektivt at spille sin rolle i det nationale finanspolitiske landskab«.

Det specificeres, at medlemslande skal sikre selvstændigheden gennem »fritagelse for indblanding, det vil sige, organet modtager ikke ordrer«.

Men De Økonomiske Råd har nu fået ordre om at flytte til Horsens. Sekretariatets direktør, John Smidt, oplyser, at kun 3 af i alt 37 ansatte seriøst overvejer at flytte med.

En håndfuld har givet udtryk for, at de måske kan være behjælpelige i en overgangsperiode, hvis der oprettes et midlertidigt kontor i København.

En ellers opslået nyansættelse er desuden annulleret, da de fleste kvalificerede ansøgere trak interessen på grund af udflytningsplanen.

»Det er lidt surrealistisk og mareridtsagtigt at se en situation for sig, hvor vi skal starte op 1. januar 2019 med måske 30 nye medarbejdere, sige goddag og velkommen og sætte dem alle ind i, hvordan vi laver beregninger, skriver vismandsrapporter, bruger den makroøkonomiske SMEC-model«, siger John Smidt.

Den politiske modstand mod udflytningen af vagthunden vokser og er nået ind i regeringspartierne. LA’s finansordfører, Joachim B. Olsen, har i Politiken udtrykt forundring over indgrebet i en »vigtig, uafhængig institution«.

Og Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, stemmer i: »At ville skabe et Danmark i bedre balance er ikke et godt nok argument i sig selv. Jeg er bekymret og skeptisk over for beslutningen, og det bunder i nærheden til de ting, som DØR skal kontrollere, ligesom der ikke er et stort fagøkonomisk miljø i Horsens«.