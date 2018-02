Undersøgelsen

Skærmtid

Forældre begrænser deres børns brug af skærmtid, viser nye tal fra Gallup. Tallene er indsamlet for Børne- og Socialministeriet i forbindelse med, at ministeren har taget initiativ ’Opdragelsesdebatten’.

Over halvdelen af forældre med børn i alderen 5-10 år svarer, at de er enige eller overvejende enige i udsagnet: Mit barn må kun have skærmtid i et bestemt antal timer. Omvendt er der friere rammer for de ældre børn. 35 procent af forældre med børn i aldersgruppen 11-15 år svarer, at deres børn kun må have skærmtid i et bestemt antal timer.

Vis mere