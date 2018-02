»Helt så firkantet synes jeg ikke, at man kan sige det. Radikaliseringen af islam i både Mellemøsten og i Europa de senere årtier har klart ikke hjulpet, men det er ikke grundårsagen. Min pointe er ikke at frikende islam, men at gøre det klart, at det ikke er den primære forklaring«. Af samme grund mener Olivier Roy også, at den heftige poliske debat i Europa om at modvirke religiøs ekstremisme er vejen frem.

»Der er mange, der taler om, at vi skal forsøge at fremme en moderat islam. Men det er jo noget sludder – hvad er en moderat religion? Det findes ikke, kun i den helt særlige form for lutheranisme, som man har udviklet blandt andet her i Danmark. Hvor man nærmest har selvsekulariseret religionen og gjorde dens praksis og teologi afhængig af folkestemningen. Så skal præster vie homoseksuelle, fordi sådan er tidsånden. Det er fint med mig, men det er en model, hvor man reelt har fjernet Gud og de hellige skrifter fra ligningen. Man ser ganske enkelt bort fra ideen om, at religion for de fleste handler om, at Gud har fastsat nogle særlige regler, som skal følges, uanset om man er enig eller ej«.

Problemet er ifølge Roy at de, der ender som islamiske terrorister, er på udkig efter noget meget mere spirituelt og håndfast.

»Uanset hvor fejlslagen og misforstået det er, er det en klar spirituel dimension hos jihadisterne. De går efter døden, efter martyriet i troen om et islamisk paradis. Det er ekstremt og dystert, men det er spirituelt og problemet er, at islam ikke har noget godt fredeligt alternativ. Hvis man er ekstrem kristen, kan man gå i kloster, som jøde kan man blive ultraortodoks, men i islam mangler der på sin vis tilbud til de yderligtgående.

Så det er ikke moderat islam, der er behov for – men en anden form for ekstremisme?

»Ja – der skal være rum til de stærkt troende. Samfundet må acceptere, at de, som leder efter religion, gerne vil tro rigtigt og helhjertet. Der er et slags spirituelt vakuum i Europa og et massivt pres for sekularisering. Det er ikke kun muslimer, der føler det – i Frankrig gik 300.000 katolikker for ikke så længe siden på gaden i protest mod den sekulære bølge«.

Jihadister gjort til tabere

Mange i Mellemøsten mener også, at en del af forklaringen på den islamiske terror ligger i Vestens politik i regionen. Støtten til Israel, arven fra kolonitiden, alt det. Kunne vi ændre noget politisk for at mindske vreden?

»Jihadisternes politiske brandtaler er basalt set bare retorik. De taler om Israel, men når det kommet til stykket, så gør de jo ikke noget for at hjælpe palæstinenserne – tværtimod, IS har aktivt bekæmpet Hamas i Syrien. Og sådan er det lidt hele vejen, der er meget snak om kolonimagternes ondskab, men hvordan passer det så med, at man laver terrorangreb i Spanien, der aldrig har været nogen stor kolonimagt i Mellemøsten. Det er ligesom deres islamiske holdninger, det stikker reelt ikke særligt dybt«.