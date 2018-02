Læge: Hvis de sociale medier har vundet, hvem har så tabt? Vi bør regulere børns tid og adfærd på skærme, så længe vi ikke kender de langsigtede konsekvenser, mener læge og forfatter Imran Rashid.

Så længe forskningen ikke entydigt kan sige, hvordan tid med en skærm påvirker børns hjerner, bør forældre være kritiske overfor deres børns skærmtid.

Det mener læge Imran Rashid, forfatter til bogen ’SLUK’, som opfordrer os til at sætte hensynet til mennesker først i en mere og mere digital verden.

Opdragelsesdebatten Børne- og socialminister Mai Mercado har taget initiativ til 'Opdragelsesdebatten', som skal få forældre og andre til at tage stilling til, hvad god opdragelse er annon 2018. Initiativet består blandt andet af: Ny viden om opdragelse: VIVE og Gallup vil henholdsvis lave en vidensopsamling i Danmark og Skandinavien og en undersøgelse af danskernes syn på opdragelse. Debatside på Facebook og temaside på sm.dk med opsamling: Præsentation af fakta, videoer med dilemmaer, der kan debatteres og deles, små tests om opdragelse og mulighed for at give egen holdning til kende. Ekspertpanel Læs mere om initiativet her. Vis mere

»Børns hjerner er plastiske, og man kan ikke bare rulle en påvirkning tilbage, hvis den er skadelig. Børns hjerner har eksempelvis ikke den bremse, som voksne har, når det gælder den lyst- og impulsdrevne adfærd, som visse spil fremmer, og derfor er vi nødt til at udvise mere agtpågivenhed, indtil vi kender konsekvenserne«, siger Imran Rashid, som sidder i børne- og socialministerens nye opdragelsespanel.

Det er ligesom at træne en søløve, som får sild, hver gang den gør noget rigtigt. Det er sådan, man lærer søløver at spille basket. Det er på præcis samme måde, de sociale medier virker. Børnene bliver bedre til det, man belønner dem for. Imran Rashid

Regulerer vi ikke nok?

»Vi har en diskurs om, at jo mere teknologi jo bedre – men du kan ikke nødvendigvis få mere kvalitet bare ved at sætte strøm til ting. I stedet for at se, hvad teknologi kan, skal vi vende princippet om og se på, hvad mennesket har brug for. Så begynder vi at anvende teknologi ud fra en betragtning om, hvad hjernen kan holde til. For vi er ved at skabe en verden, hvor mennesket er det svage led, hvor det er vores evne til at kapere information, som sætter begrænsninger. En verden, hvor vi bliver stressede, dårligere til at holde fokus og til at være empatiske«.

Undersøgelse Børn og skærmtid Gallup har for Børne- og Socialministeriet spurgt 1.032 repræsentativt udvalgte forældre om deres forhold til deres børns skærmtid. De har svaret på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i, at du/I håndhæver reglen om, at dit barn kun må have skærmtid et bestemt antal timer? Halvdelen af forældrene til 3-4-årige børn erklærer sig enige eller overvejende enige, mens det gælder hele 59 procent af forældre til børn fra 5-10 års alderen. Forældre til børn mellem 11-15 år slækker på kravene, her er det kun 35 procent, som er enige eller overvejende enige i, at de håndhæver, at barnet kun må have skærmtid et bestemt antal timer. Vis mere

Der er vel forskel på, hvad man bruger skærmen til?

»Min pointe er i høj grad, at vi skal diskutere, hvad man bruger teknologien til. Ellers svarer det til, at vi kun taler mad og ikke-mad - men ikke hvilken mad. Vi ved, at mad påvirker kroppen, og vi ved, at teknologi påvirker vores adfærd, derfor må vi begynde at tænke på ’mental økologi’. Når de sociale mediers logik træner børnenes hjerner, bliver børnene ydrestyrede og hele tiden opmærksomme på, hvad andre synes om dem. Det er ligesom at træne en søløve, som får sild, hver gang den gør noget rigtigt. Det er sådan, man lærer søløver at spille basket. Det er på præcis samme måde, de sociale medier virker. Børnene bliver bedre til det, man belønner dem for – det er en adfærdsregulering, som kommer fra de her algoritmer fra den amerikanske vestkyst, som ingen til fulde har forstået konsekvenserne af«.

Børn skal vel også lære selv at administrere deres forbrug?

»Det er rigtigt. Det gælder også i trafikken – men der sender vi dem heller ikke ud og siger »held og lykke, lille skat«, nej, vi hjælper dem. Det skal vi også gøre på nettet«.

Hvad skal forældre konkret gøre?

»De skal sætte sig sammen med barnet og se, hvad det bruger tid på. Hvis barnet for eksempel vil spille, må man se på, hvad de, som har udviklet spillet, vil med dit barn. Er spillet udviklet med et pædagogisk sigte? Hvis svaret er nej, er det måske ikke det rigtige spil for dit barn«.

Hvor meget tid bruger du selv på en skærm?

»Alt for meget. Men jeg skelner skarpt mellem bevidst og ubevidst brug, altså om det er mig, som bruger tid på skærmen - eller om det er skærmen, der bruger mig. Hvis jeg bruger teknologiske værktøjer og kan mere, end jeg ellers ville kunne, giver det mening, men et ubevidst forbrug er bare spild af tid. For hvis Netflix, Facebook og Instagram vinder, hvem taber så? Hvis de kan sætte kryds ved mission accomplished, så får vi en verden, hvor forældre er mindre opmærksomme på deres børn, hvor man ikke kigger andre i øjnene, og hvor vi blot lever ud fra en ydre styring om, hvad andre synes om os. Det er et skræmmende regnestykke, men nemt at lave«.